Caso do empresário que "voou" em carro sobre as dunas de Canoa Quebrada é inédito

Caso do empresário que "voou" sobre as dunas de Canoa Quebrada, Aracati, nesse sábado, 17, é inédito. A Delegacia Regional da Polícia Civil está a cargo da investigação, que deve ser baseada na legislação ambiental municipal / Crédito: Reprodução/Redes sociais

De acordo com nota do setor de fiscalização da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), não há nenhum caso registrado com as mesmas características do ocorrido com o empresário que "voou" sobre as dunas de Canoa Quebrada, no município de Aracati, nesse sábado, 17.



Conforme a Prefeitura, o tráfego de veículos automotores nas praias da localidade deve seguir a legislação municipal vigente, com a aplicação das devidas punições em caso de descumprimento, visando à segurança das pessoas e à atividade turística sustentável.

De acordo com nota do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), por serem consideradas áreas de zona ambiental, essa ocorrência deve ser transferida às autoridades ambientais do referido município, no caso, Aracati. A PC-CE comunicou que apura a ocorrência. O caso está a cargo da Delegacia Regional de Aracati. O que diz a Prefeitura de Aracati sobre o empresário que "voou" sobre as dunas da praia de Canoa Quebrada De acordo com a Prefeitura, existe uma legislação que visa proteger e preservar ao máximo as dunas, falésias e praias, ao mesmo tempo em que mantêm o desenvolvimento sustentável do turismo e a manutenção da renda dos locais.

Exemplificam isso ao abordar os passeios turísticos em veículos automotores, como os buggys dos tradicionais passeios de buggy turismo, os quadriciclos e os veículos de tração 4 x 4. Segundo o poder executivo, são viagens que contam, de forma total, com rotas e trilhas de segurança e redução de impactos ambientais, pré-estabelecidas. A Lei Municipal Nº 029/2005, disciplina o uso de veículos automotores nas praias de Canoa Quebrada, Majorlândia e Quixaba.