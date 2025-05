Carro que "voou" em duna de Canoa Quebrada gera reações de políticos

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que um procedimento por crime ambiental foi instaurado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE)

Após um motorista “voar” com um carro na duna de Canoa Quebrada, no município de Aracati, distante 147,13 km de Fortaleza, políticos da cidade reagiram ao episódio, como a prefeita Roberta de Bismarck (Podemos), além de dos irmãos Guilherme e Eduardo Bismarck, do PSB e PDT, respectivamente.

A prefeita Roberta lamentou nas suas redes sociais, nesse domingo, 18, o ocorrido “causado por uma condução irresponsável e inaceitável” e informou que mobilizou equipes para tomar as providências.