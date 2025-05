PM prende 4 pessoas com armas, drogas e coletes balísticos em Aracati

Quatro pessoas foram presas pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) com armas de fogo, drogas e coletes balísticos, na manhã dessa quarta-feira, 30, na BR–304, no município de Aracati, a 147,13 quilômetros (km) de Fortaleza. Dois dos suspeitos tinham mandados de prisão em aberto por homicídio.

Segundo a corporação, as prisões resultaram de operação integrada entre equipes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi), da Força Tática de Aracati e do setor de Inteligência da PMCE.