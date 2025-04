Homem levado de parque em Fortaleza e mantido em cárcere é resgatado pela PMCE

Um homem levado do Parque Rachel de Queiroz , em Fortaleza, por criminosos, na segunda-feira, 28, mantido em cárcere privado em uma comunidade no bairro Presidente Keneddy , em Fortaleza , foi resgatado pela Polícia Militar do Ceará nesta terça-feira, 29.

Vítima foi trancada e criminosos monitoravam entrada e saída de imóvel

Houve uma saturação no local e os agentes de segurança encontraram a vítima trancada em uma casa. O rapaz confirmou ter sido levado do parque.

Conforme apuração do O POVO, um dos indivíduos fugiu do local com a chegada dos agentes de segurança. Havia um segundo indivíduo com a vítima monitorando a entrada e saída da casa.

Na porta da residência, que funcionava como "cativeiro" dos criminosos existia uma placa informando ""Aos invejosos, façam o que eu faço. Trabalhem". Crédito: reprodução

Dois homens são presos na ação

Após o reconhecimento dos criminosos, dois homens foram detidos e encaminhados ao 10º Distrito Policial, onde foi realizada a prisão em flagrante.