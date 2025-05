Colisão entre carro e caminhão na BR-116 deixa cinco mortos; vítimas moravam em Jaguaretama

Entre as vítimas estão presidente da Câmara Municipal de Jaguaretama e duas servidoras públicas do mesmo município. Prefeitura decretou luto oficial

As vítimas que foram a óbito estavam no veículo menor. Entre os mortos estão o presidente da Câmara de Vereadores de Jaguaretama, Fernando Antônio Freitas Ferreira, conhecido como Toinho de Salomão.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do carro teria tentado forçar uma ultrapassagem, enquanto o caminhão vinha no sentido oposto.

Também estavam no carro duas servidoras públicas do município e outros dois homens.

O carro acabou esmagado entre a frente do caminhão e uma árvore, e as vítimas ficaram presas nas ferragens. Todos os ocupantes morreram ainda no local.

Agentes da PRF, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuaram na retirada dos corpos. As mortes foram confirmadas pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce).

Prefeitura de Jaguaretama decretou luto oficial devido a acidente em Cascavel

A Prefeitura de Jaguaretama decretou sete dias de luto oficial devido às mortes.