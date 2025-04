PMCE recupera 10 caixas de remédios para emagrecimento avaliados em R$ 15 mil

Os polícias foram em busca da carga furtada, que estava sendo monitorada. Os medicamentos foram encontrados com o dono de outra farmácia local

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) recuperou, nesta segunda-feira, 28, 10 caixas de medicamentos injetáveis usados para emagrecimento , no bairro Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza. Os itens haviam sido furtados de farmácia na cidade, e são avaliados em aproximadamente R$ 15 mil .

Medicamentos eram rastreados

Segundo informações da PMCE, os agentes foram acionados na tarde da segunda-feira, 28, para uma ocorrência de furto de medicações. O gerente da rede de farmácia disse às autoridades que a carga era rastreada devido ao alto valor.

Ao se deslocarem em busca dos medicamentos, os policiais encontraram os itens roubados com o dono de outra farmácia local, que disse ter comprado a carga com uma pessoa desconhecida.

Crime de receptação

O homem, de 37 anos, foi encaminhado para o 32º Distrito Policial, onde foi autuado pelo crime de receptação e registrado como testemunha no caso.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.