Instrutor de voo e passageiro morrem após queda de girocóptero em RN

Com a queda da aeronave, os dois homens vieram a óbito na última segunda, 21, na praia de Areias Alvas, entre os municípios de Grossos e Tibau, no litoral do Rio Grande do Norte

Um piloto e um passageiro morreram em um acidente com girocóptero na tarde da última segunda-feira, 21. A aeronave caiu na Praia de Areias Alvas por volta das 16h30, entre os municípios de de Grossos e Tibau, no litoral do Rio Grande do Norte .

Depois do acidente, o Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar os homens que ficaram presos às ferragens do transporte.

As vítimas são identificadas como Flavius Neves , 66, natural de Balneário Camboriú, Santa Catarina, e Geraldo Francisco da Silva , 42, natural de Olho d'Água, Paraíba, segundo o G1. Flavius Neves era o piloto e dono do girocóptero, e usava a aeronave para passeios de turismo na região.

As mortes foram informadas pela Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Já as circunstâncias do acidente ainda foram divulgadas.

Quem era o piloto?

Flavius se definia na própria rede social como: “nômade viajante, mostrando a beleza de nosso País, voando de girocóptero (...)”. O instrutor de voo tinha mais de 30 mil seguidores no Instagram, onde publicava vídeos sobrevoando lugares turísticos.

Ele chegou a passar por Itapipoca, no Ceará, onde disse que o transporte suporta aproximadamente 15 mil kg, e custava cerca de R$ 350 mil, dependendo da marca pode ser comprado por até R$ 1 milhão. As falas ocorreram em uma publicação do perfil Itapipoca Alerta, no dia 18 de março.