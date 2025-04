Suspeito de homicídio no José Walter é preso com drogas e arma em Fortaleza

O homem é suspeito de matar uma pessoa com um objeto perfurocortante, caso ocorreu no bairro Prefeito José Walter

Um homem de 35 anos foi preso nesta segunda-feira, 28, no bairro Presidente Vargas, em Fortaleza, suspeito de participação em um homicídio ocorrido no último sábado, 26 , no bairro Prefeito José Walter. Durante a prisão, ele estava com uma pistola, munições e drogas.

A ação foi conduzida por equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Homem de 53 anos foi morto com um objeto perfurocortante

A investigação foi iniciada imediatamente após o crime, ocorrido em via pública. A vítima, um homem de 53 anos, foi morta com um objeto perfurocortante.

Com base nas informações colhidas no local e em diligências realizadas ao longo do fim de semana, os policiais chegaram à identificação do suspeito. Ele foi localizado em um imóvel na capital cearense e não ofereceu resistência no momento da abordagem.

Levado à sede do DHPP, o homem foi autuado em flagrante por homicídio e tráfico de drogas. Ele permanece à disposição da Justiça.