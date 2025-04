Homem preso com 7kg de maconha no Aeroporto de Fortaleza já respondia por tráfico de drogas

Foi decretada a prisão preventiva de um homem de 34 anos preso em flagrante com 7,4 quilos de maconha no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, na última segunda-feira, 21. A decisão consta no Auto de Prisão em Flagrante (APF) publicado na terça-feira, 22, pela Justiça do Estado.

Conforme o documento, além do envolvimento com tráfico interestadual de drogas, o investigado já possuía o registro de ação penal em andamento por tráfico de drogas e associação para tráfico de drogas por meio da 2ª Vara Criminal da Comarca de Caucaia.