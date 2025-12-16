Ceará implanta sistema de gravação de conversas de chefes de facções em presídio de segurança máxima

Sistema de gravação foi implantado no presídio de segurança máxima no Ceará / Crédito: Divulgação/MPCE

O sistema de gravação de conversas entre chefes de facções criminosas e advogados no Ceará foi implantado nessa segunda-feira, 15, na Unidade Prisional de Segurança Máxima do Estado, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A medida foi autorizada pela Justiça do Ceará no mês passado após um pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE) para reforçar o controle sobre a comunicação dos presos, especialmente das lideranças de facções criminosas.

Para o secretário executivo de Planejamento e Gestão Interna da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP-CE), Álvaro Maciel, a ausência de autorização para gravação ambiental era, antes, a única justificativa para a transferência de presos dessa unidade para presídios federais. No entanto, com a mudança, o Estado passa a contar com o mesmo nível de segurança de uma unidade federal. Na implantação do sistema na unidade prisional, também participaram da visita os promotores de Justiça Adriano Saraiva, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco); Breno Rangel, coordenador do Núcleo de Apoio Técnico à Investigação (Nati); Nelson Gesteira, integrante do Núcleo de Segurança Institucional e Inteligência (Nusit); e Patrick de Oliveira, integrante do Gaeco.

OAB/CE recorre à decisão de gravar diálogos entre advogados e detentos A Ordem dos Advogados do Estado do Ceará (OAB/CE) recorreu contra a decisão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) que autoriza a captação dos diálogos entre advogados e detentos, como chefes de facções criminosas no presídio de segurança máxima. A decisão foi divulgada nas redes sociais nesta terça-feira, 16. A presidente da OAB-CE, Christiane Leitão, afirmou que a medida é inconstitucional, informou que a entidade já recorreu ao TJCE e destacou que avalia a possibilidade de acionar instâncias superiores, caso a decisão seja mantida. “Entendemos que essa decisão afronta diretamente a prerrogativa do advogado prevista no artigo 7º do Estatuto da Advocacia e da OAB, que assegura o direito à entrevista reservada com o cliente, além de estar expressamente prevista na Lei de Execução Penal. Trata-se também de uma violação à Constituição Federal, por comprometer a ampla defesa”, pontuou.