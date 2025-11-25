Combate à facção: mais de 20 mandados cumpridos no CE, PB e SP

Suspeitos atuavam na venda e distribuição de drogas na Capital e Interior do Estado, além do tráfico interestadual dos entorpecentes. Prisões aconteceram nesta terça-feira, 25

Uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) cumpriu 22 mandados de prisão contra membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV) . Eles são acusados de atuar diretamente no tráfico de drogas, como na venda e distribuição dos entorpecentes, em Fortaleza e no Interior do Estado, além dos estados da Paraíba e São Paulo.

Ao todo, 17 pessoas em liberdade foram localizadas e presas e outras cinco estavam no sistema prisional. No Estado, os suspeitos foram presos na Capital, na Praia de Canoa Quebrada, no município de Aracati, um dos principais destinos turísticos no fim do ano no Estado, em Limoeiro do Norte e em Russas.

Conforme as investigações, a facção também atuava na comercialização interestadual de drogas, transportando para fora do Estado. Os suspeitos de atuarem na prática ilícita, conforme os investigadores, foram identificados e tiveram prisão preventiva na operação.



Entre os alvos, está Ivanildo Lima Silva, de 53 anos. Atualmente, ele encontra-se preso e responde pelos crimes de homicídio, integrar organização criminosa e delito de trânsito. Foi cumprido um novo mandado de prisão contra o suspeito.

A investigação revelou que algumas pessoas presas na operação atuavam sob coordenação do alvo. Das 17 pessoas presas que estavam em liberdade, 13 eram homens e quatro mulheres, todas com mandados de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.