Imagem de apoio ilustrativo. Em parceria com as Polícias Civil e Militar, o Ministério Público do Ceará visita escolas localizadas em áreas da Capital com altos índices de violência e homicídios / Crédito: Samuel Setubal

“Temas como drogas e facções criminosas deixaram de ser discutidos nas escolas por medo de represálias” A afirmação é do promotor de Justiça, Antônio Forte, sobre os resultados iniciais do Projeto “Fala que Salva”, que visa a prevenção ao uso de drogas e à influência das facções criminosas nas escolas de Fortaleza. LEIA MAIS | Facções expulsaram moradores em, ao menos, 49 bairros de Fortaleza



Em parceria com as Polícias Civil e Militar, o Ministério Público do Ceará (MPCE) visita escolas — localizadas em áreas da Capital com altos índices de violência e homicídios — para realizar palestras com adolescentes. A partir da identificação de escolas com registros de violência armada, entre setembro de 2024 e setembro de 2025, os órgãos definiram 20 escolas prioritárias, com foco em turmas do 8º e 9º ano. O promotor prefere não divulgar os bairros e os nomes das unidades de ensino para evitar que sejam estigmatizados. Dentre as 20 escolas, 11 compõem a primeira fase do projeto “Fala que Salva” e sete já receberam ações. As demais devem ser atendidas até 12 de dezembro, de acordo com o promotor.

“Nas escolas públicas, sobretudo em territórios mais vulneráveis, assuntos sobre drogas e facções criminosas não são mais falados pelos professores, no sentido de orientar e prevenir os alunos. Há a lei do silêncio imposta pelas facções criminosas nesses ambientes escolares”, afirma o promotor de Justiça. Antônio esclarece ainda que o medo de tocar nesses assuntos se intensificou após o assassinato de Geraldo Tapeba, diretor da Escola Índigena Narcísio Ferreira Matos, em Caucaia. O diretor escolar foi morto, de acordo com o promotor, por disparo de arma de fogo no dia 4 de março de 2024 por proibir o uso e o comércio de drogas na unidade de ensino.

Em razão disso, a ação promove visitas e palestras educativas, distribui materiais informativos e divulga canais institucionais de apoio nas unidades de ensino para aproximar estudantes, famílias e equipes pedagógicas. Objetivos do "Fala que Salva" Conforme Antônio, a meta é reduzir a influência de facções criminosas nas escolas, garantir proteção a professores e ampliar o acesso dos estudantes a informações seguras. “Às vezes, o jovem no contexto de um bairro dominado por facção criminosa, se sente pressionado a aderir à facção. Mas na escola, ele escuta uma palestra, se sente legitimado e pensa ‘eu não sou obrigado a aderir’. Existem outros caminhos diversos da venda de drogas e das facções”, comenta Antônio.