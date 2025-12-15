Homem preso por matar ex-companheira brigada pela guarda do filho

Crime aconteceu na manhã desta sexta-feira, 12, em Missão Velha / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Diego Almeida Castro, 40, preso em flagrante por matar a tiros a ex-companheira Karine Gonçalves Luciano Barros, 39, na sexta-feira, 12, no município de Missão Velha, no Cariri cearense, brigava pela guarda do filho com a vítima. O acusado, conforme manifestação do Ministério Público do Ceará (MPCE), a qual O POVO teve acesso, também já tinha ameaçado a vítima diante de desentendimentos pela guarda do filho do casal.

A situação atual da relação entre o ex-casal foi identificada a partir da análise do celular da vítima e de depoimentos de testemunhas. Leia Mais | Feminicídio, a violência que persiste Karine foi morta a tiros na manhã da sexta-feira, 12, em frente a uma escola de ensino fundamental. Ela estava em uma motocicleta e foi alvejada na rua José Ferreira de Souza, no bairro Boa Vista. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e constatou o óbito da mulher. A prisão em flagrante do suspeito foi convertida em preventiva no sábado, 13.