Homem preso por matar ex-companheira brigada pela guarda do filho

Homem preso por matar ex-companheira em Missão Velha brigava pela guarda do filhoDiego Almeida Castro, 40, foi preso em flagrante no mesmo dia do crime. Dados do celular da vítima também revelaram ameaças à vítima, morta a tiros na sexta-feira, 12
Diego Almeida Castro, 40, preso em flagrante por matar a tiros a ex-companheira Karine Gonçalves Luciano Barros, 39, na sexta-feira, 12, no município de Missão Velha, no Cariri cearense, brigava pela guarda do filho com a vítima.
O acusado, conforme manifestação do Ministério Público do Ceará (MPCE), a qual O POVO teve acesso, também já tinha ameaçado a vítima diante de desentendimentos pela guarda do filho do casal.
A situação atual da relação entre o ex-casal foi identificada a partir da análise do celular da vítima e de depoimentos de testemunhas.
Karine foi morta a tiros na manhã da sexta-feira, 12, em frente a uma escola de ensino fundamental. Ela estava em uma motocicleta e foi alvejada na rua José Ferreira de Souza, no bairro Boa Vista. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e constatou o óbito da mulher.
A prisão em flagrante do suspeito foi convertida em preventiva no sábado, 13.
O Ministério Público defende que a medida deve ser decretada para impedir a reiteração delitiva, deste vez voltada às testemunhas e familiares da vítima, bem como o grande risco de fuga do acusado.
O órgão ainda solicita o pedido de autorização de acesso aos dados e informações constantes no aparelho celular do custodiado, que foi apreendido no momento da sua prisão em flagrante.
A investigação do crime é conduzida pela Delegacia de Polícia Civil de Missão Velha, unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).