Homem é baleado na cabeça em confronto entre facções na Maraponga

Homem é baleado na cabeça em confronto entre facções na MarapongaAlém do ferido, outros dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido pela PM-CE. Todos eles fariam parte do Comando Vermelho (CV)
Um suspeito de integrar a facção criminosa Comando Vermelho (CV) foi baleado na cabeça na noite dessa terça-feira, 2, em uma localidade conhecida como Sítio do Crack, no bairro Maraponga, em Fortaleza.
Na ação, a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) prendeu dois jovens de 18 e 19 anos e apreendeu um adolescente de 16 anos.
Conforme a PM-CE, equipes da 1ª Companhia do 6º Batalhão (1ª Cia/ 6º BPM) faziam patrulhamento de rotina quando, ao trafegarem pela rua Áustria, ouviram disparos de arma de fogo.
“Ao chegarem, as composições visualizaram diversos indivíduos em confronto armado, caracterizando disputa entre dois grupos criminosos rivais”, divulgou a Assessoria de Comunicação da corporação.
“Durante a aproximação, as equipes foram recebidas a tiros, porém nenhum policial foi atingido”. Ainda de acordo com a PM, nas diligências, quatro pessoas foram encontradas na laje de um imóvel abandonado na região — todos eles seriam integrantes do CV.
Um deles era o homem atingido na cabeça. Não identificado formalmente, foi encaminhado ao Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza, onde está sob escolta policial. Não há informações sobre o seu estado de saúde.
Os outros três suspeitos foram detidos. Os maiores de idade foram identificados como: Guilherme Wesley da Silva Gomes, de 18 anos, e Francisco Gabriel da Silva, de 19 anos.
Também foram apreendidos: um revólver calibre .38, com cinco munições deflagradas e uma intacta; 12 munições calibre .38 intactas; cinco estojos de munição calibre .38; quatro aparelhos celulares danificados; duas balaclavas; 32 trouxinhas de maconha; 24 trouxinhas de cocaína; 34 pedras de crack; dinheiro em espécie; além de outros materiais, como papel seda, tesoura, isqueiro, carteira porta cédulas, bolsa e pochete.
Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde os maiores de idade foram autuados por integrar organização criminosa, tráfico de drogas e corrupção de menores.
Em audiência de custódia realizada na manhã desta quarta, os dois tiveram a prisão preventiva decretada. “A gravidade em concreto da conduta atribuída aos agentes é elevada, pois não se trata de mero porte de entorpecentes ou de arma de fogo, mas sim de atuação inserida em contexto de confronto armado entre organizações criminosas, em plena via pública, com risco real à integridade física de terceiros e dos próprios policiais que foram recebidos a tiros”, afirmou na decisão o juiz Tadeu Trindade de Ávila.
Ainda durante a audiência de custódia, os autuados alegaram terem sofrido agressões no momento da prisão e, por isso, também foi determinada a apuração do relato.