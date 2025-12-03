Homem é baleado na cabeça em confronto entre facções na Maraponga

Quatro suspeitos de participarem de um confronto entre facções criminosas rivais na Maraponga foram presos pela PM-CE / Crédito: Divulgação/PM-CE

Um suspeito de integrar a facção criminosa Comando Vermelho (CV) foi baleado na cabeça na noite dessa terça-feira, 2, em uma localidade conhecida como Sítio do Crack, no bairro Maraponga, em Fortaleza. Na ação, a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) prendeu dois jovens de 18 e 19 anos e apreendeu um adolescente de 16 anos.



Conforme a PM-CE, equipes da 1ª Companhia do 6º Batalhão (1ª Cia/ 6º BPM) faziam patrulhamento de rotina quando, ao trafegarem pela rua Áustria, ouviram disparos de arma de fogo.

“Ao chegarem, as composições visualizaram diversos indivíduos em confronto armado, caracterizando disputa entre dois grupos criminosos rivais”, divulgou a Assessoria de Comunicação da corporação.

“Durante a aproximação, as equipes foram recebidas a tiros, porém nenhum policial foi atingido”. Ainda de acordo com a PM, nas diligências, quatro pessoas foram encontradas na laje de um imóvel abandonado na região — todos eles seriam integrantes do CV. Um deles era o homem atingido na cabeça. Não identificado formalmente, foi encaminhado ao Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza, onde está sob escolta policial. Não há informações sobre o seu estado de saúde.