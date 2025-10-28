Ceará terá o primeiro assentamento irrigado de reforma agrária do Brasil

Assinatura do Acordo do Assentamento José Maria de Tomé. / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Ao lado de movimentos sociais e da Advocacia-Geral da União (AGU), o governador Elmano de Freitas (PT) firmou, na manhã desta terça-feira, 28, no Palácio da Abolição, em Fortaleza, um acordo que cria o primeiro assentamento irrigado de reforma agrária do Brasil, localizado no município de Limoeiro do Norte. O proposta será oficialmente denominado Projeto de Irrigação Jaguaribe-Apodi e ocupará uma área de 1.000 hectares e abrigará cerca de 120 famílias, também conhecidas como Acampamento Zé Maria do Tomé. A área será integrada ao Programa Nacional de Reforma Agrária, garantindo às famílias acesso à terra, infraestrutura e meios de produção sustentável.

Elmano de Freitas - Governador do Ceará. Assinatura do Acordo do Assentamento José Maria de Tomé. Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO "Esse é um passo importante para garantir a paz. Tenho absoluta convicção de que hoje estamos fazendo história no Ceará. As famílias vão produzir com condições de ampliar a produção e viver com dignidade. Esse acordo é uma vitória do diálogo e da construção coletiva", afirmou Elmano. Fim de um impasse de mais de uma década O acordo põe fim a um conflito fundiário que se arrastava há 11 anos na região da Chapada do Apodi, na divisa entre Ceará e Rio Grande do Norte. A criação do assentamento era uma reivindicação histórica de movimentos sociais e trabalhadores rurais ligados à agricultura familiar.

A resolução foi construída de forma coletiva e judicialmente mediada pela Comissão de Conflitos Fundiários da Justiça Federal no Ceará, com participação do Governo do Estado, da União e de entidades sociais. Edilson Santana - Defensor Regional dos Direitos Humanos da Defensoria Pública da União. Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO O defensor regional de Direitos Humanos da Defensoria Pública da União (DPU), Edilson Santana, destacou a importância da articulação jurídica para viabilizar o acordo. “Dentro do ordenamento jurídico, encontramos instrumentos que permitiram a remessa do processo para a Comissão de Soluções Fundiárias, o que abriu caminho para um diálogo mais humano e viável”, explicou.

A área destinada ao assentamento é composta por dois lotes — um pertencente ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) e outro de propriedade privada, que será adquirido pelo Estado por meio do Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace). As famílias, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), ocupavam uma área pública do Dnocs, tornando-a produtiva com uso de canais de irrigação.


