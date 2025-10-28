Receita Federal apreende drogas e celulares ilegais vindos de São Paulo para Fortaleza

O material apreendido será encaminhado às autoridades policiais / Crédito: reprodução/ Receita Federal

A Receita Federal apreendeu, na manhã desta terça-feira, 28, encomendas postais contendo drogas e celulares em situação ilegal em transportadoras de Fortaleza. Os itens vinham de São Paulo com destino à capital cearense.