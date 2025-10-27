Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ventos em áreas litorâneas e serranas no Ceará podem chegar a 65 km/h

Ventos em áreas litorâneas e serranas no Ceará podem chegar a 65 km/h

Além do apontado pela Fundação Cearense de Meteorologia, o Instituto Nacional emitiu alerta no domingo, 26, sobre ventos costeiros com perigo potencial
Atualizado às Autor Penélope Menezes
Autor
Penélope Menezes Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou em seu perfil nas redes sociais nesta segunda-feira, 27, que as rajadas de vento nas áreas litorâneas e serranas do Estado podem chegar a 65 km/h. Até a quarta, 29, o tempo deve permanecer quente.

O calor na última semana de outubro, aponta a Funceme, deve alcançar os 39 °C em regiões do Sertão Central, Inhamuns e Litoral Norte. Já nas serras, como a Ibiapaba, o Maciço de Baturité e o Cariri, as mínimas ficam entre 18 °C e 21 °C.

Em Fortaleza e na Região Metropolitana (RMF), manhãs com céu parcialmente nublado e tardes ensolaradas são esperadas. As temperaturas variam de 25 °C a 33 °C, e o vento forte também pode chegar até 65 km/h.

Entidades pedem suspensão de licenciamentos de data center do TikTok no Ceará | SAIBA MAIS

Alerta de ‘perigo potencial’ para ventos costeiros em cidades cearenses: veja lista

No último domingo, 26, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de “perigo potencial” relacionado à intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla. O aviso de risco, com sinal amarelo, foi estendido até a próxima sexta-feira, 31, às 10 horas.

As áreas afetadas incluem o norte e noroeste cearense, além da Região Metropolitana de Fortaleza e Jaguaribe. Os estados do Maranhão (Norte Maranhense e Leste Maranhense), Piauí (Norte Piauiense) e Rio Grande do Norte (Oeste Potiguar, Central Potiguar, Leste Potiguar e Agreste Potiguar) também foram citados.

Entre os municípios afetados, 55 deles estão no Ceará:

  1. Acaraú
  2. Amontada
  3. Aquiraz
  4. Aracati
  5. Barroquinha
  6. Beberibe
  7. Bela Cruz
  8. Camocim
  9. Cascavel
  10. Caucaia
  11. Chaval
  12. Chorozinho
  13. Cruz
  14. Eusébio
  15. Fortaleza
  16. Fortim
  17. Granja
  18. Guaiúba
  19. Horizonte
  20. Icapuí
  21. Irauçuba
  22. Itaiçaba
  23. Itaitinga
  24. Itapajé
  25. Itapipoca
  26. Itarema
  27. Jaguaruana
  28. Jijoca de Jericoacoara
  29. Maracanaú
  30. Maranguape
  31. Marco
  32. Martinópole
  33. Massapê
  34. Miraíma
  35. Moraújo
  36. Morrinhos
  37. Pacajus
  38. Pacatuba
  39. Palhano
  40. Palmácia
  41. Paracuru
  42. Paraipaba
  43. Pentecoste
  44. Pindoretama
  45. Santana do Acaraú
  46. São Gonçalo do Amarante
  47. São Luís do Curu
  48. Senador Sá
  49. Tianguá
  50. Trairi
  51. Tururu
  52. Umirim
  53. Uruburetama
  54. Uruoca
  55. Viçosa do Ceará

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar