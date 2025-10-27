Ventos em áreas litorâneas e serranas no Ceará podem chegar a 65 km/h

Ventos em áreas litorâneas e serranas no Ceará podem chegar a 65 km/hAlém do apontado pela Fundação Cearense de Meteorologia, o Instituto Nacional emitiu alerta no domingo, 26, sobre ventos costeiros com perigo potencial
A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou em seu perfil nas redes sociais nesta segunda-feira, 27, que as rajadas de vento nas áreas litorâneas e serranas do Estado podem chegar a 65 km/h. Até a quarta, 29, o tempo deve permanecer quente.
O calor na última semana de outubro, aponta a Funceme, deve alcançar os 39 °C em regiões do Sertão Central, Inhamuns e Litoral Norte. Já nas serras, como a Ibiapaba, o Maciço de Baturité e o Cariri, as mínimas ficam entre 18 °C e 21 °C.
Em Fortaleza e na Região Metropolitana (RMF), manhãs com céu parcialmente nublado e tardes ensolaradas são esperadas. As temperaturas variam de 25 °C a 33 °C, e o vento forte também pode chegar até 65 km/h.
No último domingo, 26, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de “perigo potencial” relacionado à intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla. O aviso de risco, com sinal amarelo, foi estendido até a próxima sexta-feira, 31, às 10 horas.
As áreas afetadas incluem o norte e noroeste cearense, além da Região Metropolitana de Fortaleza e Jaguaribe. Os estados do Maranhão (Norte Maranhense e Leste Maranhense), Piauí (Norte Piauiense) e Rio Grande do Norte (Oeste Potiguar, Central Potiguar, Leste Potiguar e Agreste Potiguar) também foram citados.
Entre os municípios afetados, 55 deles estão no Ceará:
- Acaraú
- Amontada
- Aquiraz
- Aracati
- Barroquinha
- Beberibe
- Bela Cruz
- Camocim
- Cascavel
- Caucaia
- Chaval
- Chorozinho
- Cruz
- Eusébio
- Fortaleza
- Fortim
- Granja
- Guaiúba
- Horizonte
- Icapuí
- Irauçuba
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapajé
- Itapipoca
- Itarema
- Jaguaruana
- Jijoca de Jericoacoara
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Miraíma
- Moraújo
- Morrinhos
- Pacajus
- Pacatuba
- Palhano
- Palmácia
- Paracuru
- Paraipaba
- Pentecoste
- Pindoretama
- Santana do Acaraú
- São Gonçalo do Amarante
- São Luís do Curu
- Senador Sá
- Tianguá
- Trairi
- Tururu
- Umirim
- Uruburetama
- Uruoca
- Viçosa do Ceará
