Ventos em áreas litorâneas e serranas no Ceará podem chegar a 65 km/h

Além do apontado pela Fundação Cearense de Meteorologia, o Instituto Nacional emitiu alerta no domingo, 26, sobre ventos costeiros com perigo potencial

O calor na última semana de outubro, aponta a Funceme, deve alcançar os 39 °C em regiões do Sertão Central, Inhamuns e Litoral Norte. Já nas serras, como a Ibiapaba, o Maciço de Baturité e o Cariri, as mínimas ficam entre 18 °C e 21 °C.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou em seu perfil nas redes sociais nesta segunda-feira, 27, que as rajadas de vento nas áreas litorâneas e serranas do Estado podem chegar a 65 km/h. Até a quarta, 29, o tempo deve permanecer quente.

Em Fortaleza e na Região Metropolitana (RMF), manhãs com céu parcialmente nublado e tardes ensolaradas são esperadas. As temperaturas variam de 25 °C a 33 °C, e o vento forte também pode chegar até 65 km/h.

Alerta de ‘perigo potencial’ para ventos costeiros em cidades cearenses: veja lista

No último domingo, 26, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de “perigo potencial” relacionado à intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla. O aviso de risco, com sinal amarelo, foi estendido até a próxima sexta-feira, 31, às 10 horas.

As áreas afetadas incluem o norte e noroeste cearense, além da Região Metropolitana de Fortaleza e Jaguaribe. Os estados do Maranhão (Norte Maranhense e Leste Maranhense), Piauí (Norte Piauiense) e Rio Grande do Norte (Oeste Potiguar, Central Potiguar, Leste Potiguar e Agreste Potiguar) também foram citados.