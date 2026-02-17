Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quatro cidades do Ceará registram temperaturas abaixo dos 20 °C

Baixas temperaturas se concentraram no Leste e Sudeste do Estado, onde também foram calculadas algumas das maiores precipitações chuvosas das últimas 24h
Quatro municípios do Ceará registraram temperaturas abaixo dos 20 graus Celsius (°C) nesta terça-feira de Carnaval, 17. Conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), 17,4 °C foram registrados em Aiuaba, cidade a 376,14 quilômetros (km) de Fortaleza.

As baixas temperaturas se concentraram no Leste e Sudeste do Estado, onde também foram calculadas algumas das maiores precipitações chuvosas das últimas 24 horas. Depois de Aiuaba, Poranga apresentou 19,2 °C. Em terceiro lugar, veio Parambu, com 19,3 °C. Veja o top 10 do dia a seguir.

Parambu, inclusive, carrega o posto de segunda menor temperatura do ano passado, registrada em 7 de julho. Naquela segunda, a cidade teve 14,7 °C. O posto de menor temperatura de 2025, porém, ficou com Viçosa do Ceará, que calculou 14,5 °C três dias antes, em 4 de julho.

Paralelamente, as maiores rajadas de vento desta terça, 17, afetaram a região da Praia do Futuro, na Capital, com velocidade média de 4,5 metros por segundo (m/s). O pico no local foi a 1 hora da madrugada, com 5,8 m/s.

O posto Sítio Ingazeira, em São Benedito (a 285,95 km de Fortaleza), registrou ventos a 4,1 m/s, ainda conforme a Funceme. Na sequência, Icapuí (a 181,84 km de Fortaleza) teve 3,6 m/s, na altura da Fazenda Agrícola Famosa.

Frio no Ceará: veja 10 menores temperaturas do dia

Dados extraídos da Plataforma de Coleta de Dados (PCD), da Funceme, às 13 horas desta terça-feira, 17, e organizados a seguir em ordem crescente.

  1. Aiuaba: 17,4 °C
  2. Poranga: 19,2 °C
  3. Parambu: 19,3 °C
  4. São Benedito: 19,8 °C
  5. Crato: 20,2 °C
  6. Araripe: 20,8 °C
  7. Independência: 20,8 °C
  8. Itatira: 21 °C
  9. Piquet Carneiro: 21,4 °C
  10. Missão Velha: 21,8 °C

Previsão do tempo no Ceará

O cenário meteorológico para o Ceará entre esta terça-feira e a quinta, 19, será caracterizado por uma instabilidade persistente. A Funceme aponta para céus que variarão entre parcialmente nublado e nublado em todas as macrorregiões.

Já hoje, as primeiras horas do dia trouxeram precipitação à faixa litorânea, ao Sertão Central e Inhamuns e ao Cariri, mas é durante a tarde e a noite que a chuva deve se tornar mais abrangente, atingindo com maior intensidade o Litoral Norte, o Litoral do Pecém e a Ibiapaba.

Nas demais áreas, a probabilidade de ocorrências isoladas permanece alta, com risco de trovoadas no noroeste do Estado e no Cariri ao final da noite.

Durante a Quarta-feira de Cinzas, o retorno à rotina será acompanhado por chuvas que começam logo na madrugada, inclusive com a possibilidade de trovoadas no Cariri e em pontos isolados do litoral.

O padrão de umidade deve se manter firme durante a manhã nas zonas litorâneas e serranas, enquanto a tarde e a noite reservam chuvas para o Litoral Norte, Pecém e Ibiapaba, ainda conforme a Fundação.

Embora as regiões da Jaguaribana e do sul do Sertão Central apresentem um regime de chuvas mais isolado nestes períodos, o estado de atenção deve ser mantido em praticamente todo o território cearense.

A tendência de tempo instável se consolida na quinta, que deve repetir a dinâmica de chuvas matinais no litoral e no Cariri, seguidas de precipitações mais distribuídas pelo noroeste e centro-norte cearense posteriormente.

O Cariri e a Jaguaribana continuam sob aviso de alta possibilidade de chuvas isoladas, reforçando a necessidade de cautela redobrada nas estradas para quem encerra o período de feriado e enfrenta o deslocamento sob condições de pista molhada e visibilidade reduzida.

