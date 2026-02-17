Quatro cidades do Ceará registram temperaturas abaixo dos 20 °C

Foto de apoio ilustrativo. Município de Aiuaba, a 376,14 km de Fortaleza, registrou 17,4 °C nesta terça-feira de Carnaval, menor temperatura do dia / Crédito: Eduardo Sousa/Prefeitura de Aiuaba

Quatro municípios do Ceará registraram temperaturas abaixo dos 20 graus Celsius (°C) nesta terça-feira de Carnaval, 17. Conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), 17,4 °C foram registrados em Aiuaba, cidade a 376,14 quilômetros (km) de Fortaleza. As baixas temperaturas se concentraram no Leste e Sudeste do Estado, onde também foram calculadas algumas das maiores precipitações chuvosas das últimas 24 horas. Depois de Aiuaba, Poranga apresentou 19,2 °C. Em terceiro lugar, veio Parambu, com 19,3 °C. Veja o top 10 do dia a seguir.

Parambu, inclusive, carrega o posto de segunda menor temperatura do ano passado, registrada em 7 de julho. Naquela segunda, a cidade teve 14,7 °C. O posto de menor temperatura de 2025, porém, ficou com Viçosa do Ceará, que calculou 14,5 °C três dias antes, em 4 de julho.

Já hoje, as primeiras horas do dia trouxeram precipitação à faixa litorânea, ao Sertão Central e Inhamuns e ao Cariri, mas é durante a tarde e a noite que a chuva deve se tornar mais abrangente, atingindo com maior intensidade o Litoral Norte, o Litoral do Pecém e a Ibiapaba. Nas demais áreas, a probabilidade de ocorrências isoladas permanece alta, com risco de trovoadas no noroeste do Estado e no Cariri ao final da noite.