Quarta-feira de Cinzas é feriado? Saiba o significado da

Quarta-feira de Cinzas: saiba qual é o significado e se data é feriadoData marca o início da Quaresma para os católicos e não é feriado nacional, embora serviços públicos costumem funcionar em horário reduzido; confira
A Quarta-feira de Cinzas, que em 2026 cairá em 18 de fevereiro, é uma data que carrega forte significado religioso para milhões de católicos no Brasil e no mundo.
É o dia que encerra oficialmente as celebrações do Carnaval e, sobretudo, marca o início da Quaresma: período de reflexão, penitência e preparação espiritual para a Páscoa, uma das festas mais importantes da Igreja Católica; veja mais a seguir.
Para entender o significado da data, o jornal O POVO conversou com o padre Rafhael Silva Maciel, pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Montese em Fortaleza (CE). Segundo ele, a Quarta-feira de Cinzas não é apenas uma tradição: é um convite a uma mudança interior.
“Com a Quarta-feira de Cinzas a Igreja Católica dá início ao tempo especial da Quaresma, e receber as cinzas bem no início desse tempo especial ajuda os fiéis a recordarem o sentido da fragilidade e da mortalidade do ser humano. Isso quer ajudar os fiéis a pensarem que vivemos em um processo contínuo de conversão”, disse o padre.
O rito central da data é conhecido: durante a missa, o sacerdote traça uma cruz na testa dos fiéis com cinzas obtidas da queima dos ramos abençoados no Domingo de Ramos do ano anterior.
Ao impor as cinzas, a liturgia prevê frases como: “Lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar” ou “Convertei-vos e crede no Evangelho”. Esse gesto simboliza não apenas a efemeridade da vida humana, mas também o chamado à transformação interior.
As cinzas representam, portanto, a fragilidade da existência humana e a necessidade de arrependimento e humildade diante de Deus, uma tradição que remonta às práticas cristãs dos primeiros séculos.
O que acontece a partir das cinzas?
A Quarta-feira de Cinzas inaugura oficialmente a Quaresma, período de 40 dias que se estende até a Semana Santa, antes da Páscoa.
Durante esse tempo, os fiéis são chamados a intensificar três práticas fundamentais: oração, jejum e caridade; elementos que, segundo o padre Rafhael, ajudam a colocar a vida em perspectiva.
“No tempo quaresmal os fiéis são chamados a intensificar três exercícios espirituais que já fazem parte da vida cristã ordinária: a oração, o jejum e a esmola (a caridade para com o próximo)”, afirmou.
Além disso, a Igreja estabelece normas de penitência: na própria Quarta-feira de Cinzas e na Sexta-feira da Paixão, os católicos são convidados ao jejum e à abstinência de carne como expressão de sacrifício.
O padre também chamou atenção para a dimensão contemporânea dessa tradição. Em tempos de pressa e distrações, ele vê na data um convite à pausa e ao encontro consigo mesmo.
“A Quaresma nos chama à reflexão sobre os caminhos que vamos tomando na vida. Para isso, somos convidados a parar um pouco, a darmos mais tempo para a oração, gastar o tempo visitando pessoas necessitadas”, afirmou.
Quarta-feira de Cinzas é feriado no Brasil?
Apesar da relevância religiosa e da forte presença cultural no calendário brasileiro, a Quarta-feira de Cinzas não é feriado nacional. A legislação federal não a inclui entre os feriados obrigatórios no País.
Contudo, em muitas cidades e estados é comum que órgãos públicos adotem ponto facultativo até o meio-dia ou até as 14 horas, e que empresas privadas flexibilizem horários de funcionamento, em parte devido ao legado popular do Carnaval que a antecede.
Ou seja, para a maioria das pessoas, o dia não oferece descanso obrigatório ou fechamento de serviços, como acontece em feriados civis.
Do ponto de vista religioso, porém, para muitos católicos é um dos dias mais movimentados do calendário litúrgico.