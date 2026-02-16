Quarta-feira de Cinzas é feriado? Saiba o significado da

Celebração da Quarta-feira de Cinzas marca o início da Quaresma e não é feriado no Brasil; saiba mais sobre a data / Crédito: FÁBIO LIMA

A Quarta-feira de Cinzas, que em 2026 cairá em 18 de fevereiro, é uma data que carrega forte significado religioso para milhões de católicos no Brasil e no mundo. É o dia que encerra oficialmente as celebrações do Carnaval e, sobretudo, marca o início da Quaresma: período de reflexão, penitência e preparação espiritual para a Páscoa, uma das festas mais importantes da Igreja Católica; veja mais a seguir.

Para entender o significado da data, o jornal O POVO conversou com o padre Rafhael Silva Maciel, pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Montese em Fortaleza (CE). Segundo ele, a Quarta-feira de Cinzas não é apenas uma tradição: é um convite a uma mudança interior. “Com a Quarta-feira de Cinzas a Igreja Católica dá início ao tempo especial da Quaresma, e receber as cinzas bem no início desse tempo especial ajuda os fiéis a recordarem o sentido da fragilidade e da mortalidade do ser humano. Isso quer ajudar os fiéis a pensarem que vivemos em um processo contínuo de conversão”, disse o padre. O rito central da data é conhecido: durante a missa, o sacerdote traça uma cruz na testa dos fiéis com cinzas obtidas da queima dos ramos abençoados no Domingo de Ramos do ano anterior.

Ao impor as cinzas, a liturgia prevê frases como: “Lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar” ou “Convertei-vos e crede no Evangelho”. Esse gesto simboliza não apenas a efemeridade da vida humana, mas também o chamado à transformação interior. As cinzas representam, portanto, a fragilidade da existência humana e a necessidade de arrependimento e humildade diante de Deus, uma tradição que remonta às práticas cristãs dos primeiros séculos. O que acontece a partir das cinzas? A Quarta-feira de Cinzas inaugura oficialmente a Quaresma, período de 40 dias que se estende até a Semana Santa, antes da Páscoa.

Durante esse tempo, os fiéis são chamados a intensificar três práticas fundamentais: oração, jejum e caridade; elementos que, segundo o padre Rafhael, ajudam a colocar a vida em perspectiva. "No tempo quaresmal os fiéis são chamados a intensificar três exercícios espirituais que já fazem parte da vida cristã ordinária: a oração, o jejum e a esmola (a caridade para com o próximo)", afirmou.

Além disso, a Igreja estabelece normas de penitência: na própria Quarta-feira de Cinzas e na Sexta-feira da Paixão, os católicos são convidados ao jejum e à abstinência de carne como expressão de sacrifício. O padre também chamou atenção para a dimensão contemporânea dessa tradição. Em tempos de pressa e distrações, ele vê na data um convite à pausa e ao encontro consigo mesmo. “A Quaresma nos chama à reflexão sobre os caminhos que vamos tomando na vida. Para isso, somos convidados a parar um pouco, a darmos mais tempo para a oração, gastar o tempo visitando pessoas necessitadas”, afirmou.