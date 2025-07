Com 14,7 °C, Parambu registra segunda menor temperatura de 2025 no Ceará

O registro foi às 6 horas da manhã desta segunda-feira, 14. A previsão indica temperatura mínima de 16°C no Cariri, Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e Maciço de Baturité

A segunda menor temperatura do Ceará em 2025 foi de 14,7 graus Celsius (°C), em Parambu, a 405,90 quilômetros (km) de distância de Fortaleza.

Com 14,5 °C, Viçosa do Ceará registra menor temperatura de 2025 no Ceará; VEJA



Conforme a Plataforma de Coleta de Dados (PCD) da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o registro foi às 6 horas da manhã desta segunda-feira, 14.