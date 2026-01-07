Penaforte segue com a maior temperatura já registrada no ano

Imagem de apoio ilustrativo. Penaforte continua na liderança de município com maior temperatura registrada no Ceará em 2026 / Crédito: EVILÁZIO BEZERRA

O município de Penaforte, a 486,72 km de distância de Fortaleza, segue registrando a maior temperatura do ano. Desta vez, a cidade da microrregião de Brejo Santo atingiu 35.4 °C. Há dois dias, havia alcançado quase 40 °C. Na lista, divulgada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) nesta quarta-feira, 7, o município de Limoeiro do Norte teve a menor temperatura, registrando 24.4 °C.

Halo Solar é visto no céu de Fortaleza e Caucaia; ENTENDA Ceará segue com onda de calor até quarta-feira, 7 Conforme a Funceme, o Ceará deve seguir com uma onda de calor até esta quarta-feira, 7. São esperadas variações de temperaturas de até 3 ºC acima da média. Segundo a pasta, fenômeno está relacionado ao predomínio de condições atmosféricas estáveis, com pouca formação de nuvens, escassez de chuvas e baixos índices de umidade do ar. O cenário favorece maior incidência de radiação solar e elevação das temperaturas, mantendo o tempo seco e quente na maioria do Estado. Para o mês de janeiro, a previsão indica que as chuvas devem ocorrer de forma irregular e localizada, sem acumulados expressivos ou distribuição homogênea.