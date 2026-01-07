Penaforte segue com a maior temperatura já registrada no ano

Penaforte segue com a maior temperatura já registrada no anoPenaforte segue como o município de maior temperatura do ano até o momento. Limoeiro do Norte registrou a menor temperatura com 24.4 °C
O município de Penaforte, a 486,72 km de distância de Fortaleza, segue registrando a maior temperatura do ano. Desta vez, a cidade da microrregião de Brejo Santo atingiu 35.4 °C. Há dois dias, havia alcançado quase 40 °C.
Na lista, divulgada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) nesta quarta-feira, 7, o município de Limoeiro do Norte teve a menor temperatura, registrando 24.4 °C.
Conforme a Funceme, o Ceará deve seguir com uma onda de calor até esta quarta-feira, 7. São esperadas variações de temperaturas de até 3 ºC acima da média.
Segundo a pasta, fenômeno está relacionado ao predomínio de condições atmosféricas estáveis, com pouca formação de nuvens, escassez de chuvas e baixos índices de umidade do ar. O cenário favorece maior incidência de radiação solar e elevação das temperaturas, mantendo o tempo seco e quente na maioria do Estado.
Para o mês de janeiro, a previsão indica que as chuvas devem ocorrer de forma irregular e localizada, sem acumulados expressivos ou distribuição homogênea.
As precipitações tendem a estar associadas principalmente a efeitos locais, como a brisa marítima no litoral e áreas isoladas de instabilidade, especialmente durante a madrugada e início da manhã.
“A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema responsável pelas chuvas mais abrangentes no Ceará, ainda não atua de maneira contínua sobre o Estado neste período”, afirmou a pasta em nota.
Cenário esperado para janeiro é de predomínio de calor, intercalado por chuvas rápidas e pontuais, sem impacto significativo na redução das temperaturas.
Veja lista da temperatura dos municípios
Confira abaixo os municípios por ordem de grandeza das temperaturas registradas:
Penaforte (35.4 °C)
Parambu (35.1 °C)
Piquet Carneiro | Barra do Serrote (35.1 °C)
Piquet Carneiro | Tataíra (34.9 °C)
Piquet Carneiro | Mororó (34.8 °C)
Varjota (34.8 °C)
Santa Quitéria (34.7 °C)
Iguatu (34.6 °C)
Camocim (34.6 °C)
Aiuaba (34.5 °C)
Russas (34.3 °C)
Amontada (34.2 °C)
Missão Velha | Sitio Barreiras (34.2 °C)
Alto Santo | Castanhão (34.2 °C)
Tejuçuoca (34.0 °C)
Quixeramobim | Cuandu (33.8 °C)
Araripe | Chapada Cruz do Monte (33.5 °C)
Independência (33.1 °C)
Ibaretama (32.9 °C)
Jaguaribara (32.9 °C)
Morada Nova | Fazenda Itaueira (32.6 °C)
Crato | Sede (32.6 °C)
Baturité | APA (32.5 °C)
Poranga (32.5 °C)
Itatira (32.4 °C)
Canindé | Cangati (32.4 °C)
Icapuí | Fazenda Agrícola Famosa (32.0 °C)
Fortaleza - Itaperi (32.0 °C)
São Gonçalo do Amarante | Jardim Botânico (31.8 °C)
Pacajus (31.5 °C)
São Benedito | Sítio Ingazeira (28.6 °C)
Limoeiro do Norte (24.4 °C)