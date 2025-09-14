Desmatamento reduz chuvas em 74% e aumenta temperatura em 16% na Amazônia, aponta estudo

Desmatamento reduz 74% das chuvas e aumenta em 16% a temperatura na Amazônia em época de seca / Crédito: Divulgação

Pela primeira vez, pesquisadores conseguiram quantificar de forma precisa os impactos da perda de vegetação e das mudanças climáticas globais sobre a Amazônia. O estudo revela que o desmatamento reduz em 74,5% as chuvas e aumenta em 16,5% a temperatura na região durante a estação seca. A pesquisa foi liderada por cientistas da Universidade de São Paulo (USP) e publicada na última edição da Nature Communications, sendo destaque na capa da revista.

Os resultados fornecem subsídios fundamentais para estratégias de mitigação e adaptação, tema que será discutido na Conferência do Clima das Nações Unidas (COP 30), em novembro, em Belém (PA). LEIA TAMBÉM | Ceará cria Grupo de Trabalho para atuar na COP30 35 anos de dados analisados Os pesquisadores utilizaram informações ambientais, atmosféricas e de cobertura da terra em cerca de 2,6 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia Legal brasileira, divididos em 29 blocos de aproximadamente 300 km por 300 km cada. O período estudado abrangeu 35 anos, de 1985 a 2020. Modelos estatísticos paramétricos foram empregados para distinguir os efeitos da perda florestal e das mudanças globais na temperatura, precipitação e taxas de mistura de gases de efeito estufa.

Queda nas chuvas e aumento de temperatura Segundo o levantamento, houve redução de cerca de 21 milímetros (mm) de chuvas por ano durante a estação seca. O desmatamento, sozinho, respondeu por uma queda de 15,8 mm. Já a temperatura máxima subiu em torno de 2 ºC, sendo 16,5% desse aumento associado à perda florestal, enquanto o restante foi atribuído às mudanças climáticas globais. Para Luiz Augusto Machado, professor do Instituto de Física da USP e colaborador do Instituto Max Planck, na Alemanha, o estudo avança ao separar o peso das causas: “Ainda não havia a separação do efeito das mudanças climáticas, causadas principalmente pela poluição de países do hemisfério norte, e do desmatamento provocado pelo próprio Brasil. Por meio deste estudo, conseguimos separar e dar peso para cada um desses componentes, praticamente mostrando uma espécie de ‘conta a pagar’”, explicou em entrevista à Agência Fapesp.

Machado reforça que os resultados comprovam a importância da conservação da floresta em pé para manter a resiliência climática da região. LEIA TAMBÉM | Desmatamento é responsável por mais de 28 mil mortes anuais por calor

Desmatamento mais nocivo nos estágios iniciais Outro ponto do estudo mostra que o impacto do desmatamento é mais intenso nos estágios iniciais de perda de cobertura vegetal, ou seja, entre 10% e 40% da floresta derrubada. Isso indica que áreas ainda parcialmente preservadas são especialmente sensíveis às alterações climáticas causadas pela ação humana.