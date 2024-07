No Ceará faz frio? Entenda fatores que geram baixas temperaturas no Interior

Estado registrou temperaturas abaixo de 15° C durante o primeiro semestre Crédito: Reprodução/wayhomestudio via Freepik

Regiões serranas e de municípios muito acima do nível do mar, como essas, tendem a apresentar temperaturas mais frias, devido à menor pressão atmosférica e maior distância da superfície, responsável por irradiar calor a partir do solo. No Ceará, esse fator pode ser melhor observado em cidades da Serra da Ibiapaba, como São Benedito e Viçosa do Ceará, situadas a 901 e 685 metros acima do nível do mar, respectivamente. Com picos mínimos de 16,1°C e 16,3°C, nesta ordem, ambas figuram entre os dez menores registros do Estado no ano. Soma de fatores leva a maior amplitude térmica em Aiuaba Apesar de toda a influência da altitude do relevo, outros fatores podem ser ainda mais influentes sob essas temperaturas, como a distância para o mar, também chamada de continentalidade, e a atuação de massas de ar.

Esse é o caso de Aiuaba, cidade do Sertão Central e Inhamuns, que aparece cinco vezes na lista dos menores registros do ano. A mais de 400 km do mar, a cidade sofre pouca influência do oceano, que conforme explica o meteorologista Lucas Fumagalli, auxilia no controle da temperatura. “O oceano fornece calor e umidade. As localidades mais próximas dele vão ter uma variação de temperatura menor. O oceano vai acabar diminuindo a amplitude térmica e Aiuaba é uma das regiões mais distantes do oceano que nós temos”, explica. Junto à continentalidade, a presença de eventuais massas de ar mais secas tende a diminuir a temperatura dos municípios afetados, principalmente durante a manhã. Com menos umidade no ar, a formação de nuvens diminui e quando chega o período de menor incidência solar, como as madrugadas e início das manhãs, o calor liberado pelo solo se propaga mais facilmente na atmosfera. Em condições contrárias a essa, como a de Fortaleza, por exemplo, que é uma cidade mais úmida, o calor, ao sair do solo, encontra o bloqueio das nuvens, que o absorve e devolve para a superfície, como explica Lucas. “Se estivesse havendo predomínio de uma massa de ar mais úmida, isso provavelmente ia gerar mais nebulosidade, a amplitude térmica ia diminuir, a perda de irradiação da superfície terrestre também iria diminuir. Isso porque as nuvens atuam como fator limitador, porque vai segurar o calor mais próximo à superfície, impedindo que ele se propague pela atmosfera”, afirma o meteorologista. Além dos fatores já citados, as condições climáticas de cada local, a entrada do hemisfério sul do inverno e até mesmo a posição onde os marcadores meteorológicos estão localizados podem influenciar nas temperaturas registradas.