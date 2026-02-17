Quadra chuvosa atinge mais de 50 municípios do Ceará

Quadra chuvosa: mais de 50 municípios têm acumulados; veja previsãoParacuru apresentou o maior índice pluviométrico, com 31 milímetros (mm); chuva aumenta em Fortaleza
Ceará registrou chuvas em 51 municípios, das 7 horas de segunda, 16, às 7 horas desta terça-feira, 17. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
Paracuru apresentou o maior índice pluviométrico, com 31 milímetros (mm).
Segundo dados da Funceme, os demais municípios com precipitações foram Tauá (22, 6 mm), Barro (20 mm), Ararendá (19 mm), São Gonçalo do Amarante (18, 6 mm), Aratuba (18 mm), Baturité (18 mm) e Arneiroz (17 mm).
Litoral do Pecém, Sertão Central e Inhamuns, Cariri e Maciço de Baturité lideram principais acumulados.
Fortaleza marcou 4 mm nas últimas 24 horas. No entanto, chuva se intensifica desde cerca das 9 horas desta terça a ponto de alagar avenida Washington Soares, nas imediações do Shopping Iguatemi Bosque.
Bairros como Aldeota, Bairro de Fátima, Benfica, Dionísio Torres e Edson Queiroz registraram volumes.
Previsão do tempo indica aumento na nebulosidade e chuvas em todo o Estado
Ainda conforme a Fundação, espera-se aumento na nebulosidade e chuvas em todas as macrorregiões do Estado, principalmente no centro-sul, faixa litorânea e Ibiapaba, com os maiores volumes de precipitação até esta quinta-feira, 19.
Ao longo desta terça, céu pode variar de nublado a parcialmente nublado com registros na faixa litorânea e Maciço de Baturité ainda pela manhã, incluindo Litoral Norte, Ibiapaba e noroeste/oeste do Sertão Central e Inhamuns.
Nesses locais, as chuvas devem ser com intensidade entre fraca e moderada, ocasionalmente forte, principalmente nos períodos da tarde e noite. Em seguida, acumulados migram ao Sul.
Para esta quarta-feira, 18, os maiores volumes tendem a se concentrar pela madrugada e início da manhã, principalmente no Cariri, na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e áreas da faixa litorânea.
Não se descarta possibilidade de trovoadas isoladas.
Os maiores acumulados devem se ater a áreas do sul do Estado, principalmente Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns, nesta quinta-feira, 19.
Pluviosidades previstas são influenciadas por efeitos locais como temperatura, umidade, relevo e fluxo do vento da Região Nordeste do Brasil, oriundo do Oceano Atlântico.
Veja a seguir previsão do tempo detalhada para os próximos dias no Ceará
- Terça-feira, 17
Madrugada: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri;
Manhã: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri;
Tarde: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais macrorregiões, há alta possibilidade de chuva isolada. No noroeste do Estado, há possibilidade de trovoadas isoladas;
Noite: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns, na Jaguaribana e no Cariri. Nas demais macrorregiões, há alta possibilidade de chuva isolada. No noroeste do Estado e no Cariri (no final da noite), há possibilidade de trovoadas isoladas.
- Quarta-feira, 18
Madrugada: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri. No Cariri e algumas áreas do litoral, há possibilidade de trovoadas isoladas;
Manhã: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri;
Tarde: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri, há alta possibilidade de chuva isolada;
Noite: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri pode haver chuva isolada.
- Quinta-feira, 19
Madrugada e manhã: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri;
Tarde: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri, há alta possibilidade de chuva isolada;
Noite: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri pode haver chuva isolada.
10 maiores chuvas por posto do dia
- Paracuru (Posto: PARACURU): 31 mm;
- Paracuru (Posto: JARDIM DO MEIO): 25 mm;
- Tauá (Posto: Fazenda Pedra Vermelha): 22, 6 mm;
- Barro (Posto: BARRO): 20 mm;
- Ararendá (Posto: LAGOA DE SANTO ANTÔNIO): 19 mm;
- São Gonçalo do Amarante (Posto: SEDE): 18, 6 mm;
- Aratuba (Posto: CAMARÃO): 18 mm;
- Baturité (Posto: SÍTIO SANTA ISABEL): 18 mm;
- Arneiroz (Posto: ARNEIROZ): 17 mm;
- Barro (Posto: ENGENHO VELHO): 16 mm.