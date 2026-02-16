Em Aracati, foliões são detidos por jogar goma em policiais

Em Aracati, folião acaba detido após jogar goma em policiais / Crédito: Yoram Sebastian/Reprodução

Resumo Dois foliões foram detidos, um por jogar goma nos policiais no mela-mela de Aracati e outro por filmar o ato

O momento foi filmado e viralizou nas redes sociais no domingo

O rapaz foi detido logo após a abordagem dos agentes

Em vídeo, o jovem que filmou pediu desculpas e disse que não foi intencional

Ele foi liberado pela polícia no mesmo dia da ocorrência. Não há informações do rapaz que jogou a goma Dois homens que estavam participando do mela-mela no Carnaval de Aracati, Ceará, 134,44 km de Fortaleza, foram surpreendidos com uma abordagem policial. Um por balançar um saco de goma no alto e atingir os agentes de segurança e outro por filmar o ato.

Na cena, filmada e publicada no domingo, 15, por um amigo, o rapaz aparece rasgando um saco de goma e se dirigindo para o meio dos foliões.

Segundos depois, é possível ver no canto direito os policiais, com a farda do Comando Tático Motorizado (Cotam), se aproximando para uma passagem de segurança pelo local. Ao iniciar a brincadeira, que é tradição neste período carnavalesco, ele se espanta com a abordagem sendo detido em seguida. Após o ocorrido, o responsável por divulgar as imagens nas redes sociais e também detido, identificado como Yoram Sebastian, aparece em vídeo se desculpando pela situação.

“Não foi intencional”, declara homem que publicou o vídeo De acordo com o rapaz que filmou, o ato não intencional. “Quem é que ia querer ganhar uma ‘pagança’ de graça? Jamais iríamos fazer isso. A gente realmente não viu os policiais e não fizemos por mal”, afirma ele em outro vídeo publicado nas redes. Nesta segunda-feira, 16, postou mais uma atualização do caso e explicou que tudo ocorreu bem e que o liberaram no mesmo dia. “Passando para pedir desculpas mais uma vez, jamais foi intencional da nossa parte. Ontem mesmo (domingo,15) me dirigi a delegacia, mas me liberaram, foram muito gente boa os policiais que me abordaram”, disse ele.