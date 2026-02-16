Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em Aracati, foliões são detidos por jogar goma em policiais

Em Aracati, dois foliões são detidos por jogar goma em policiais

Durante mela-mela no Carnaval de Aracati, homem que filmou o amigo jogando goma e pegando em policiais é detido pelos agentes de segurança e publica vídeo de desculpas
Dois foliões foram detidos, um por jogar goma nos policiais no mela-mela de Aracati e outro por filmar o ato
O momento foi filmado e viralizou nas redes sociais no domingo
O rapaz foi detido logo após a abordagem dos agentes
Em vídeo, o jovem que filmou pediu desculpas e disse que não foi intencional
Ele foi liberado pela polícia no mesmo dia da ocorrência. Não há informações do rapaz que jogou a goma

Dois homens que estavam participando do mela-mela no Carnaval de Aracati, Ceará, 134,44 km de Fortaleza, foram surpreendidos com uma abordagem policial. Um por balançar um saco de goma no alto e atingir os agentes de segurança e outro por filmar o ato.

Na cena, filmada e publicada no domingo, 15, por um amigo, o rapaz aparece rasgando um saco de goma e se dirigindo para o meio dos foliões.

Segundos depois, é possível ver no canto direito os policiais, com a farda do Comando Tático Motorizado (Cotam), se aproximando para uma passagem de segurança pelo local.

Ao iniciar a brincadeira, que é tradição neste período carnavalesco, ele se espanta com a abordagem sendo detido em seguida.

Após o ocorrido, o responsável por divulgar as imagens nas redes sociais e também detido, identificado como Yoram Sebastian, aparece em vídeo se desculpando pela situação.

Passando aqui para me retratar, pedir desculpas a toda a polícia do Estado do Ceará: Cotam, Policia Militar, BPMA, pelo ocorrido. Não foi intencional, mas infelizmente aconteceu”, iniciou Yoram, enquanto estava sentado e com a mão esquerda presa com algema a um ferro.

“Então, pedir desculpas. Eu que gravei. Desculpas pelo ocorrido mais uma vez. Boa noite”, finalizou ele.

“Não foi intencional”, declara homem que publicou o vídeo

De acordo com o rapaz que filmou, o ato não intencional. “Quem é que ia querer ganhar uma ‘pagança’ de graça? Jamais iríamos fazer isso. A gente realmente não viu os policiais e não fizemos por mal”, afirma ele em outro vídeo publicado nas redes.

Nesta segunda-feira, 16, postou mais uma atualização do caso e explicou que tudo ocorreu bem e que o liberaram no mesmo dia.

“Passando para pedir desculpas mais uma vez, jamais foi intencional da nossa parte. Ontem mesmo (domingo,15) me dirigi a delegacia, mas me liberaram, foram muito gente boa os policiais que me abordaram”, disse ele.

O POVO entrou em contato com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), para informações sobre o ocorrido.

“Uma equipe da 1ª Companhia do 30º Batalhão conduziu à delegacia um homem de 27 anos por desobediência e desacato, por volta de 0h15min desta segunda-feira, 16, na rua Visconde Jaguaribe, no município de Aracati”, informou em nota.

“Posteriormente ao fato narrado nos vídeos, o suspeito foi identificado e abordado. Em seguida, foi conduzido à Delegacia Regional de Aracati, onde houve a lavratura de inquérito policial”, finalizaram os agentes de segurança. Não há informações do rapaz que jogou a goma.

