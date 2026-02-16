Em Aracati, foliões são detidos por jogar goma em policiais

Em Aracati, dois foliões são detidos por jogar goma em policiaisDurante mela-mela no Carnaval de Aracati, homem que filmou o amigo jogando goma e pegando em policiais é detido pelos agentes de segurança e publica vídeo de desculpas
Resumo
O momento foi filmado e viralizou nas redes sociais no domingo
O rapaz foi detido logo após a abordagem dos agentes
Em vídeo, o jovem que filmou pediu desculpas e disse que não foi intencional
Ele foi liberado pela polícia no mesmo dia da ocorrência. Não há informações do rapaz que jogou a goma
Dois homens que estavam participando do mela-mela no Carnaval de Aracati, Ceará, 134,44 km de Fortaleza, foram surpreendidos com uma abordagem policial. Um por balançar um saco de goma no alto e atingir os agentes de segurança e outro por filmar o ato.
Na cena, filmada e publicada no domingo, 15, por um amigo, o rapaz aparece rasgando um saco de goma e se dirigindo para o meio dos foliões.
Segundos depois, é possível ver no canto direito os policiais, com a farda do Comando Tático Motorizado (Cotam), se aproximando para uma passagem de segurança pelo local.
Ao iniciar a brincadeira, que é tradição neste período carnavalesco, ele se espanta com a abordagem sendo detido em seguida.
Após o ocorrido, o responsável por divulgar as imagens nas redes sociais e também detido, identificado como Yoram Sebastian, aparece em vídeo se desculpando pela situação.
“Passando aqui para me retratar, pedir desculpas a toda a polícia do Estado do Ceará: Cotam, Policia Militar, BPMA, pelo ocorrido. Não foi intencional, mas infelizmente aconteceu”, iniciou Yoram, enquanto estava sentado e com a mão esquerda presa com algema a um ferro.
“Então, pedir desculpas. Eu que gravei. Desculpas pelo ocorrido mais uma vez. Boa noite”, finalizou ele.
“Não foi intencional”, declara homem que publicou o vídeo
De acordo com o rapaz que filmou, o ato não intencional. “Quem é que ia querer ganhar uma ‘pagança’ de graça? Jamais iríamos fazer isso. A gente realmente não viu os policiais e não fizemos por mal”, afirma ele em outro vídeo publicado nas redes.
Nesta segunda-feira, 16, postou mais uma atualização do caso e explicou que tudo ocorreu bem e que o liberaram no mesmo dia.
“Passando para pedir desculpas mais uma vez, jamais foi intencional da nossa parte. Ontem mesmo (domingo,15) me dirigi a delegacia, mas me liberaram, foram muito gente boa os policiais que me abordaram”, disse ele.
O POVO entrou em contato com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), para informações sobre o ocorrido.
“Uma equipe da 1ª Companhia do 30º Batalhão conduziu à delegacia um homem de 27 anos por desobediência e desacato, por volta de 0h15min desta segunda-feira, 16, na rua Visconde Jaguaribe, no município de Aracati”, informou em nota.
“Posteriormente ao fato narrado nos vídeos, o suspeito foi identificado e abordado. Em seguida, foi conduzido à Delegacia Regional de Aracati, onde houve a lavratura de inquérito policial”, finalizaram os agentes de segurança. Não há informações do rapaz que jogou a goma.