Mulheres são arrastadas por correnteza em Ipaporanga

Resumo Duas mulheres foram arrastadas por uma correnteza na zona rural nesta segunda-feira, 16, ao tentarem atravessar um riacho

O incidente ocorreu após uma chuva de 150 mm, a terceira maior da história da cidade, que elevou drasticamente o volume da água

As vítimas sobreviveram ao se segurarem em uma árvore e foram retiradas por moradores locais antes da chegada dos bombeiros

A guarnição dos bombeiros enfrentou estradas de barro e trajetos de "extrema dificuldade" para chegar ao local do ocorrido

Após o atendimento, os bombeiros prestaram suporte às vítimas e orientaram banhistas sobre os riscos das passagens molhadas Duas mulheres foram arrastadas pela correnteza nesta segunda-feira, 16. Caso ocorreu na localidade de Piedade, zona rural de Ipaporanga, distante 318 km de Fortaleza. Elas foram resgatadas por moradores da região e receberam suporte dos bombeiros.

As vítimas tentaram realizar a travessia de um curso d'água e foram arrastadas pela correnteza, segundo informações iniciais.

Moradores realizaram o resgate Uma guarnição de quatro bombeiros foi acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Os agentes foram até Piedade, em um trajeto descrito como de "extrema dificuldade" em nota oficial dos bombeiros. "Devido às fortes chuvas e às condições precárias das estradas de barro", informa. Quando os bombeiros chegaram, as vítimas já haviam sido resgatadas por populares que as retiraram das árvores.