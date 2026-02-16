Colombiano preso ao manter o filho em cárcere em Pacatuba

Colombiano é preso após manter o próprio filho em cárcere em PacatubaPolícias Civil e Militar realizaram uma negociação com o homem para libertar o bebê e garantir a rendição do suspeito
Um homem colombiano, de 34 anos, foi preso suspeito de manter em cárcere privado o próprio filho, um bebê, em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso foi registrado na tarde desta segunda-feira, 16.
Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foi preciso realizar uma negociação com o homem para a criança ser libertada e ele se rendesse.
“Equipes do Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM) da PCCE (Polícia Civil do Ceará), e do Policiamento Ostensivo Geral (POG), do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e da Subagência de Inteligência da Polícia Militar (SAI) do 24º Batalhão da PMCE foram acionadas para a ocorrência”, afirmou a SSPDS.
“O indivíduo foi conduzido para uma delegacia, onde a ocorrência está em andamento”, diz press release divulgado pela pasta às 18h26min desta segunda.
O nome do suspeito não foi divulgado, assim como não foi informado se a criança foi ferida. Veja vídeo divulgado pela SSPDS que registra parte da ação.
