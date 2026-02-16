Colombiano preso ao manter o filho em cárcere em Pacatuba

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Colombiano é preso após manter o próprio filho em cárcere em Pacatuba

Polícias Civil e Militar realizaram uma negociação com o homem para libertar o bebê e garantir a rendição do suspeito
Atualizado às Autor Lucas Barbosa
Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades
Homem fez o próprio filho refém em Pacatuba
Vítima é um bebê
Polícia Civil e Militar negociou a soltura da criança
Homem foi preso

Um homem colombiano, de 34 anos, foi preso suspeito de manter em cárcere privado o próprio filho, um bebê, em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso foi registrado na tarde desta segunda-feira, 16.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foi preciso realizar uma negociação com o homem para a criança ser libertada e ele se rendesse.

“Equipes do Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM) da PCCE (Polícia Civil do Ceará), e do Policiamento Ostensivo Geral (POG), do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e da Subagência de Inteligência da Polícia Militar (SAI) do 24º Batalhão da PMCE foram acionadas para a ocorrência”, afirmou a SSPDS.

“O indivíduo foi conduzido para uma delegacia, onde a ocorrência está em andamento”, diz press release divulgado pela pasta às 18h26min desta segunda. 

O nome do suspeito não foi divulgado, assim como não foi informado se a criança foi ferida. Veja vídeo divulgado pela SSPDS que registra parte da ação.

