Colombiano preso ao manter o filho em cárcere em Pacatuba

Polícias Civil e Militar realizaram uma negociação com o homem para libertar o bebê e garantir a rendição do suspeito

Um homem colombiano , de 34 anos, foi preso suspeito de manter em cárcere privado o próprio filho , um bebê , em Pacatuba , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso foi registrado na tarde desta segunda-feira, 16.

Homem fez o próprio filho refém em Pacatuba Vítima é um bebê Polícia Civil e Militar negociou a soltura da criança Homem foi preso

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) , foi preciso realizar uma negociação com o homem para a criança ser libertada e ele se rendesse .

“Equipes do Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM) da PCCE (Polícia Civil do Ceará), e do Policiamento Ostensivo Geral (POG), do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e da Subagência de Inteligência da Polícia Militar (SAI) do 24º Batalhão da PMCE foram acionadas para a ocorrência”, afirmou a SSPDS.

“O indivíduo foi conduzido para uma delegacia, onde a ocorrência está em andamento”, diz press release divulgado pela pasta às 18h26min desta segunda.