Carnaval na Taíba mistura calmaria na praia e shows na praça

Entre descanso à beira-mar e paredões até as 19 horas, shows com É o Tchan, Henry Freitas e Forró Real animaram a praça da praia
Atualizado às Autor Arthur Gadelha
Arthur Gadelha
Diferentemente de Paracuru, a praia de Taíba manteve um clima mais relaxante nesta segunda-feira
A areia foi o destino principal para quem buscava o som do mar e sossego
Paredões de som foram permitidos na área apenas até as 19 horas para evitar excessos
Apesar da calmaria na orla, o público começou a se deslocar para os shows no fim da tarde
A programação na praça central contou com atrações como É o Tchan e Henry Freitas.

Ao lado de Paracuru, a praia de Taíba, em São Gonçalo do Amarante (CE), não herdou o mesmo chacoalho de Carnaval.

Na tarde desta segunda-feira, 16 de fevereiro, a areia foi uma opção para quem preferiu relaxar ao som do mar e das barracas.

Mesmo com a circulação dos paredões de som, permitidos até as 19 horas e concentrados na famosa praia, o clima predominante era de calmaria.

Parte dos banhistas também se preparava para os shows que agitaram a praça central a partir das 16 horas com É o Tchan, Henry Freitas e Forró Real.

(Colaborou Isabella Pascoal/ Especial para O POVO)

