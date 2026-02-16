Carnaval na Taíba mistura calmaria na praia e shows na praça

Entre descanso à beira-mar e paredões até as 19 horas, shows com É o Tchan, Henry Freitas e Forró Real animaram a praça da praia

Ao lado de Paracuru , a praia de Taíba, em São Gonçalo do Amarante (CE), não herdou o mesmo chacoalho de Carnaval .

Diferentemente de Paracuru, a praia de Taíba manteve um clima mais relaxante nesta segunda-feira A areia foi o destino principal para quem buscava o som do mar e sossego Paredões de som foram permitidos na área apenas até as 19 horas para evitar excessos Apesar da calmaria na orla, o público começou a se deslocar para os shows no fim da tarde A programação na praça central contou com atrações como É o Tchan e Henry Freitas.

