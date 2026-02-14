Trânsito no Carnaval: fluxo lento de Fortaleza ao Litoral Leste

Carnaval: trânsito lento na saída de Fortaleza com destino ao Litoral LesteFluxo intenso é visto na CE-40 com rumo a praias de municípios como Aquiraz, Cascavel, Beberibe, Fortim e Aracati
A CE-40, no ponto de saída de Fortaleza, apresenta longas filas de carros neste sábado, 14, de Carnaval. A direção tem rumo a praias de municípios como Aquiraz, Cascavel, Beberibe, Fortim e Aracati.
Neste primeiro dia de Carnaval, a velocidade média do trânsito não passa de 30 km/h, principalmente antes da cancela de fiscalização da Polícia Rodoviária do Ceará, em Aquiraz, segundo informações do repórter do O POVO, Samuel Pimentel.
O fluxo está relacionado com o começo do feriado, que vai até terça-feira, 17. Em alguns casos, prolonga-se até o dia seguinte com a Quarta-feira de Cinzas, a depender dos pontos facultativos.
Operações no trânsito de Carnaval
O período carnavalesco sempre promete trânsito intenso em rodovias e estradas de todo o Brasil e, com ele, ocorrências desagradáveis.
Por isso, no Ceará, o Detran-CE e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizam operações educativas e de segurança para evitar grandes transtornos.
Além da Capital, cidades como Baturité, Aracati, Camocim, Jericoacoara e Tianguá receberão ações educativas da Escola de Educação para o Trânsito do Detran-CE.
Os pontos de encontro são em praças públicas e trechos destinados à movimentação de transportes alternativos.
Destinados a condutores e passageiros, haverá a distribuição de materiais educativos e orientações sobre o uso correto de equipamentos de segurança em veículos.
“Todas essas ações visam melhorar a qualidade de vida dos cearenses, garantindo que eles possam aproveitar o Carnaval com segurança, tanto dentro quanto fora do trânsito”, disse Waldemir Catanho, superintendente do Detran-CE. “Promover a segurança no trânsito significa preservar e salvar vidas”, completou.
Além disso, o órgão também realiza fiscalizações, contando com 150 operações e 310 agentes de trânsito e transporte, além de 70 viaturas, 12 reboques e 60 bafômetros.
O foco será voltado para o combate aos transportes clandestinos nas rodovias, assim como a circulação indevida de veículos na faixa de areia, onde há grande concentração de pessoas.
No caso de motoristas que dirigem sob influência do álcool ou substâncias psicoativas, esses serão punidos ao reprovar/recusar o teste do bafômetro pela Lei Seca.
Já a PRF, que atua na situação desde meia-noite dessa sexta-feira, 13, realiza a Operação Carnaval 2026. A ação terá monitoramento e fiscalização especiais até a Quarta-feira de Cinzas nas rodovias federais.
Os trechos em que são registradas ocorrências letais, principalmente por alcoolismo e problemas na direção, terão atuações de forma “permanente e redobrada”, segundo a polícia.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) recomenda a redobrada atenção e a adoção de comportamentos seguros por parte dos condutores que viajam neste Carnaval, principalmente, ao se depararem com uma grande movimentação nas rodovias.
Assim, a Polícia Rodoviária Federal elaborou algumas dicas de condutas para uma viagem segura durante o período carnavalesco; confira:
- Planeje sua viagem e faça a revisão de seu veículo: verifique a presença e o funcionamento de todos os equipamentos obrigatórios, bem como toda a documentação do veículo e do condutor;
- Respeite os limites de velocidade e obedeça a sinalização: onde não houver sinalização ou se estiver prejudicada, mantenha a velocidade compatível com as condições da via;
- Todos presentes no veículo devem usar o cinto de segurança: crianças menores de 7 anos e meio devem estar utilizando o bebê conforto, cadeirinha e/ou assento de elevação. Caso não seja cumprido, o condutor poderá ter a viagem interrompida até a regularização da infração;
- Ultrapasse sempre pela esquerda, somente em locais permitidos e onde haja todas as condições necessárias para execução da manobra com segurança;
- Mantenha distância segura do veículo à frente: isso faz com que sejam evitadas colisões traseiras nos casos de freadas bruscas;
- Cuidado com os pedestres: atenção redobrada e a redução de velocidade, principalmente em perímetros urbanos cortados por rodovias e passarelas, são essenciais;
- Leve alimentos leves e água: itens fundamentais em congestionamentos e interdições para que as necessidades básicas sejam atendidas;
- Acione os limpadores de para-brisa, diminua a velocidade e aumente a distância em relação ao veículo que segue à frente caso chova: pare, mas fora do acostamento, se necessário;
- Sempre trafegue com os faróis acesos, mesmo durante o dia: a medida aumenta a visibilidade aos demais condutores e pedestres, além de melhorar a percepção de distância aproximada;
- No caso de motos, o condutor e passageiros devem sempre usar o capacete: manter a distância das laterais traseiras de veículos, que provocam o “ponto cego”, e de caminhões, pelo deslocamento de ar produzido poder desestabilizar a motocicleta, também são medidas cruciais;
*Com informações de Samuel Pimentel e Agência Brasil