Trânsito no Carnaval: fluxo lento de Fortaleza ao Litoral Leste

Trânsito lento é visto na saída de Fortaleza com rumo ao Litoral Leste / Crédito: Nayana Melo/Especial para O POVO

A CE-40, no ponto de saída de Fortaleza, apresenta longas filas de carros neste sábado, 14, de Carnaval. A direção tem rumo a praias de municípios como Aquiraz, Cascavel, Beberibe, Fortim e Aracati. Neste primeiro dia de Carnaval, a velocidade média do trânsito não passa de 30 km/h, principalmente antes da cancela de fiscalização da Polícia Rodoviária do Ceará, em Aquiraz, segundo informações do repórter do O POVO, Samuel Pimentel.

O fluxo está relacionado com o começo do feriado, que vai até terça-feira, 17. Em alguns casos, prolonga-se até o dia seguinte com a Quarta-feira de Cinzas, a depender dos pontos facultativos.

Os pontos de encontro são em praças públicas e trechos destinados à movimentação de transportes alternativos. Destinados a condutores e passageiros, haverá a distribuição de materiais educativos e orientações sobre o uso correto de equipamentos de segurança em veículos. “Todas essas ações visam melhorar a qualidade de vida dos cearenses, garantindo que eles possam aproveitar o Carnaval com segurança, tanto dentro quanto fora do trânsito”, disse Waldemir Catanho, superintendente do Detran-CE. “Promover a segurança no trânsito significa preservar e salvar vidas”, completou.