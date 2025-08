Lei Seca: mais de 2 mil atendimentos foram registrados nas rodovias do Ceará em seis meses

A fiscalização da Lei Seca registrou, entre janeiro e junho deste ano, mais de 2.132 ocorrências . No mesmo período, mais de 170 quilos (kg) de drogas foram apreendidas. As informações são do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Considerando o total de maconha, o registro foi de 168,3 kg capturadas no período. Além disso, o BPRE da PMCE apreendeu 41 armas de fogo e 551 munições em trabalhos distintos realizados no período.

As ações nas rodovias estaduais geraram, nos primeiros seis meses, 141 veículos com algum tipo de irregularidade sendo recuperados pelos policiais militares.

Assim, o balanço do primeiro semestre de 2025 foi feito diante da comemoração ao aniversário de 42 anos do BPRE da PMCE pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

BPRE completa 42 anos: Polícia Militar originou o Batalhão

"Ao longo de mais de quatro décadas, a Polícia Militar do Ceará, através do BPRE, tem sido referência na segurança viária do nosso estado, atuando sempre com muita disciplina, com muita técnica e, acima de tudo, com profundo compromisso com a vida”, comemora Gerlúcio Henrique Vieira, comandante do BPRE e tenente-coronel.

Para o tenente-coronel Gerlúcio, esses resultados não seriam possíveis sem a dedicação dos policiais militares, designados patrulheiros rodoviários estaduais. Ele expões que são homens e mulheres que enfrentam diariamente os desafios nas estradas, garantindo a fluidez no trânsito, a prevenção de acidentes, combatendo os crimes e salvando vidas.

"Cada operação realizada, cada barreira montada, cada orientação repassada à população carrega o espírito de servidão da Polícia Militar do Ceará, traduzido na atuação exemplar do nosso efetivo, do nosso policial militar", informa.