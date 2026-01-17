Ceará registra 1.302 acidentes de trânsito e 171 óbitos em rodovias federais em 2025

￼PERÍODO de férias em 2025 registrou maior número de acidentes / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Ceará registrou 1.302 acidentes de trânsito nas rodovias federais (BRs) que cortam o Estado em 2025, conforme dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Isso representa uma média de 3,6 acidentes por dia ao longo do ano. Os sinistros resultaram em 1.429 pessoas feridas, entre ferimentos leves e graves, além de 171 óbitos. O quantitativo de 2025, contudo, é 13,3% menor em relação a 2024, quando foram registrados 1.502 acidentes de trânsito nas BRs. O número de óbitos também caiu de 185 (2024) para 171 (2025), uma redução de 7,6%.

O histórico de ocorrências de trânsito da PRF ainda mostra que, desde 2021, há uma queda de 15,6% no número de acidentes e 7,1% de óbitos.

O primeiro semestre de 2025 concentrou a maior parte dos acidentes, com destaque para junho, que registrou o maior número de ocorrências do ano (147) além do pico de feridos (162). O mês de julho também registrou índices expressivos, com 136 acidentes e 153 feridos. O aumento nesses meses pode ser associado a intensificação do fluxo de veículos no períodos de férias.

“Principalmente com as viagens em família, com crianças; além do fluxo que já é natural das rodovias federais, com veículos maiores, veículos de carga. Tudo isso, de alguma forma, acaba contribuindo diretamente para o aumento dos casos de ocorrências de sinistros de trânsito”, comenta o policial rodoviário federal Lucas Mourão. Quantitativo por mês de acidentes de trânsito em rodovias federais em 2025 Janeiro - 109 acidentes e 11 óbitos

Fevereiro - 103 acidentes e 18 óbitos

Março - 112 acidentes e 17 óbitos

Abril - 112 acidentes e 16 óbitos

Maio - 122 acidentes e 11 óbitos

Junho - 147 acidentes e 18 óbitos

Julho - 136 acidentes e 14 óbitos

Agosto - 124 acidentes e 17 óbitos

Setembro - 79 acidentes e 7 óbitos

Outubro - 81 acidentes e 12 óbitos

Novembro - 82 acidentes e 13 óbitos

Dezembro - 95 acidentes e 17 óbitos De acordo com o PRF Lucas Mourão, o excesso de velocidade aparece como a principal irregularidade nas vias. “Foram mais de 44 mil autuações por velocidade incompatível, o que significa que, a cada três infrações registradas, uma estava diretamente relacionada ao excesso de velocidade”, afirma.

Outra conduta que chama a atenção, conforme o policial, é a ultrapassagem em local proibido. “Tivemos mais de 5.500 casos de ultrapassagens proibidas identificadas ao longo de 2025. É uma infração extremamente grave, especialmente quando associada ao excesso de velocidade”, destaca. Esse tipo de comportamento está diretamente ligado aos acidentes mais letais registrados no Estado. “As colisões frontais, que são os acidentes mais fatais aqui no Ceará, via de regra acontecem após uma tentativa de ultrapassagem malsucedida”, pontua. O policial também chama atenção para as características da malha viária federal cearense.