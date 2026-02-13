Policiamento no Carnaval: Fortaleza terá mais de 2 mil agentes e Interior ultrapassa 7 mil

Policiamento no Carnaval: Fortaleza terá mais de 2 mil agentes e Interior ultrapassa 7 milReforço de 9.380 profissionais das forças de segurança em 100 municípios do Ceará será das 18 horas desta sexta-feira, 13, até às 6 horas desta quarta-feira, 18
Operação das forças de segurança para o Carnaval 2026 terá reforço de 9.380 profissionais em 100 municípios do Ceará das 18 horas desta sexta-feira, 13, até às 6 horas desta quarta-feira, 18.
Polícia Militar (PMCE), Polícia Civil (PCCE), Corpo de Bombeiros (CBMCE) e Perícia Forense (Pefoce) receberam ampliação das equipes.
Distribuição funcionará no seguinte esquema: mais de 2.300 agentes em Fortaleza e acima de 7.000 profissionais no Interior.
Na presença do governador Elmano de Freitas (PT), eles embarcaram em torno das 9 horas desta sexta no Quartel do Comando Geral, localizado na avenida Aguanambi, na Capital.
Ao todo, frota será de 7.659 policiais militares, 326 policiais civis, 739 bombeiros militares e 112 servidores da Pefoce, além de 480 profissionais da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), 47 da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e 17 da Coordenadoria de Inteligência (Coin).
Quantidade das festividades carnavalescas e circulação de pessoas determinaram escolhas das cidades.
"Toda a nossa atuação ordinária e extraordinária é baseada em evidências científicas. Num primeiro momento, 100 cidades receberam esse aporte, mas isso não significa que as outras 84 não têm. É o serviço ordinário reforçado", informou Antônio Roberto Cesário de Sá, titular da Secretária da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).
Ao desejar boas festas aos foliões, incluindo celebrações religiosas comuns nesse período, como os retiros, Elmano reforçou papel do Corpo de Bombeiros nos açudes para evitar tragédias.
Diante disso, serão 22 embarcações, 137 postos de guarda-vidas, oito ambulâncias de resgate, 102 viaturas, seis equipes de mergulho e duas equipes da Defesa Civil Estadual.
Aeronave estará pronta para atuar também em socorro e resgate.
Além da orientação do não consumo de álcool atrelado à direção, o governador destacou a importância do respeito ao abordar mulheres e do combate aos crimes de cunho sexual durante a folia.
"Uma mulher disse um 'não', que o homem respeite esse 'não'! Caso tenha constrangimento, procure a Polícia Militar, que ela está orientada, treinada, capacitada para proteger essa mulher. Que a gente possa ter sempre o respeito ao próximo e as mulheres mais ainda", priorizou.
Nesse sentido, o Estado disponibiliza 24 Salas Lilás no Interior e três desses espaços na Capital para encaminhamentos necessários diante de casos dessa natureza.
Novidade é a criação de Tendas Lilás em algumas cidades com esse intuito durante o Carnaval.
"Os homens sejam solidários. Que o homem quando vê uma mulher sendo desrespeitada, atue para proteger essa mulher. Nós, homens, devemos ter o orgulho de que nesse Estado a gente não tenha constrangimento, violência e qualquer constrangimento", salientou.
Acerca de roubos e furtos de aparelhos telefônicos, Elmano pede ajuda a população para evitar facilitar tais crimes.
"Se você puder, antes de viajar, cadastrar seu celular na página da Secretaria de Segurança Pública. Porque se você tiver seu celular furtado, a polícia vai ter condição de saber que aquele celular é furtado ou roubado e já vai apreender seu celular", descreveu.
Conforme o político, mais de 12 mil celulares já foram devolvidos aos donos nos últimos anos.
Registro de Boletim de Ocorrência (BO) é fundamental para recuperação.
Confira atuação da Operação Carnaval 2026
- Reforço da PMCE
Carnaubal
Ibiapina
São Benedito
Tianguá
Ubajara
Viçosa Do Ceará
Barroquinha
Camocim
Granja
Forquilha
Ararendá
Catunda
Crateús
Hidrolândia
Independência
Ipaporanga
Ipu
Ipueiras
Monsenhor Tabosa
Nova Russas
Novo Oriente
Pires Ferreira
Poranga
Reriutaba
Santa Quitéria
Tamboril
Varjota
Barbalha
Crato
Orós
Várzea Alegre
Acaraú
Amontada
Apuiarés
Bela Cruz
Cruz
General Sampaio
Itapipoca
Itarema
Jijoca De Jericoacoara
Marco
Morrinhos
Pentecoste
Tejuçuoca
Tururu
Umirim
Acarape
Aracoiaba
Aratuba
Barreira
Baturité
Capistrano
Guaramiranga
Itapiúna
Mulungu
Ocara
Pacoti
Palmácia
Redenção
Canindé
Caridade
Paramoti
Jaguaruana
Limoeiro Do Norte
Quixeré
São João Do Jaguaribe
Tabuleiro Do Norte
Aracati
Beberibe
Fortim
Icapuí
Itaiçaba
Palhano
Banabuiú
Choró
Ibicuitinga
Milhã
Morada Nova
Pedra Branca
Quixadá
Quixeramobim
Senador Pompeu
Solonópole
- Reforço nas delegacias da PCCE
FORTALEZA
2ª Delegacia de Polícia Civil da Capital - 24h
7ª Delegacia de Polícia Civil da Capital - 24h
10ª Delegacia de Polícia Civil da Capital - 24h
13ª Delegacia de Polícia Civil da Capital - 24h
20ª Delegacia de Polícia Civil da Capital - 24h
22ª Delegacia de Polícia Civil da Capital - 24h
24ª Delegacia de Polícia Civil da Capital - 24h
ESPECIALIZADAS
Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA)
Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)
Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro (DDM)
Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO)
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa – CAUCAIA (DHPP)
Região Metropolitana de Fortaleza (RMF)
Caucaia - 24 horas
Maracanaú - 24 horas
Aquiraz - 24 horas
Horizonte - 24 horas
Itaitinga (para ocorrências oriundas do sistema prisional) - 9 horas às 19 horas
Paracuru - 18 horas às 6 horas
Cascavel - 12 horas às 22 horas
INTERIOR NORTE
Camocim - 24h
Tianguá - 24h
Sobral - 24h
Baturité - 24h
Canindé - 24h
Crateús - 24h
Itapipoca - 24h
Acaraú - 24h
São Benedito - 20h Às 08h
Guaramiranga - 20h Às 08h
Itapajé - 19h Às 04h
Amontada - 19h Às 04h
Varjota - 19h Às 04h
Nova Russas - 19h Às 04h
INTERIOR SUL
Aracati - 24h
Russas - 24h
Brejo Santo - 24h
Crato - 24h
Juazeiro Do Norte - 24h
Quixadá - 24h
Iguatu - 24h
Tauá - 24h
Senador Pompeu - 24h
Orós - 20 Às 06h
Beberibe - 24h
Jaguaruana - 20h Às 04h
Banabuiú - 13h Às 23h
Várzea Alegre - 20h Às 06h
Fortim - 14h Às 02h
Quixeramobim - 24h
Solonópole - 18h Às 04h
- Reforço da Pefoce
Fortaleza
Russas
Quixeramobim
Iguatu
Juazeiro Do Norte
Tauá
Crateús
Canindé
Sobral
Itapipoca
