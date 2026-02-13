Policiamento no Carnaval: Fortaleza terá mais de 2 mil agentes e Interior ultrapassa 7 mil

Operação das forças de segurança para o Carnaval 2026 terá reforço de 9.380 profissionais em 100 municípios do Ceará das 18 horas desta sexta-feira, 13, até às 6 horas desta quarta-feira, 18 / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Polícia Militar (PMCE), Polícia Civil (PCCE), Corpo de Bombeiros (CBMCE) e Perícia Forense (Pefoce) receberam ampliação das equipes.

Distribuição funcionará no seguinte esquema: mais de 2.300 agentes em Fortaleza e acima de 7.000 profissionais no Interior. Na presença do governador Elmano de Freitas (PT), eles embarcaram em torno das 9 horas desta sexta no Quartel do Comando Geral, localizado na avenida Aguanambi, na Capital. Ao todo, frota será de 7.659 policiais militares, 326 policiais civis, 739 bombeiros militares e 112 servidores da Pefoce, além de 480 profissionais da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), 47 da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e 17 da Coordenadoria de Inteligência (Coin).

Ao desejar boas festas aos foliões, incluindo celebrações religiosas comuns nesse período, como os retiros, Elmano reforçou papel do Corpo de Bombeiros nos açudes para evitar tragédias. Diante disso, serão 22 embarcações, 137 postos de guarda-vidas, oito ambulâncias de resgate, 102 viaturas, seis equipes de mergulho e duas equipes da Defesa Civil Estadual. Aeronave estará pronta para atuar também em socorro e resgate.