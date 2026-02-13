Retiros religiosos em Fortaleza no carnaval; veja como participar

O POVO listou eventos de comunidades católicas, evangélicas e espíritas para quem deseja dedicar o carnaval ao lado religioso; programações contam com atrações locais e nacionais

Além de ser uma das cidades mais buscadas do país para se passar o Carnaval , Fortaleza também se torna ponto de referência em retiros religiosos durante o feriado. Para os que desejam dedicar-se a um aprofundamento religioso nos próximos dias, a cidade oferece dezenas de retiros com atrações locais e nacionais.

O POVO separou os principais eventos de comunidades católicas, evangélicas e espíritas espalhados pela cidade, que durante os cinco dias de Carnaval irão ofertar momentos de aprendizado e conexão com o divino durante os festejos. Confira:

Em todos os três dias os portões do ginásio serão abertos às 7h30, com adoração ao Santísimo Sacramemto às 8h30, seminário de vida no espírito santo às 14h e santa missa às 18h.

A Comunidade Católica Shalom realiza neste ano a 40° edição do Renascer, maior e mais antigo retiro cristão de Carnaval de Fortaleza. Nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, mais de 18 mil pessoas devem se reunir no Ginásio Paulo Sarasate, Centro, para momentos de louvor, adoração, palestras e animação.

No Ginário também será disponibilizado um posto do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará(Hemoce) para doação de sangue.

Junto ao seminário de vida também haverá cursos no Centro Universitário Ari de Sá. As temáticas serão juventude, família e vocação.

As missas serão celebradas pelos padres Antônio Furtado no domingo, 15, João Chagas, na segunda, 16, e pelo arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, na terça, 17.

Toda a programação é gratuita, com doação sugerida de um quilo de alimento, a ser entregue no Paulo Sarasate.

Outra comunidade católica com retiro programado para o período do carnaval é o Instituto Hesed. O evento ocorrerá no Mosteiro Rainha dos Anjos e São José, sede do Hesed em Fortaleza, entre o sábado, 14, e a quarta-feira de cinzas, 18.

Como participar: Entrada franca, com sugestão de doação de um quilo de alimento

A programação começa às 14h de sábado, com terço da misericórdia e pregação com irmã Edwiges Maria e o ministro de cura e libertação, Roberto Tannus. Logo após haverá um momento de oração e o dia se encerra com santa missa às 19h.

No domingo, 15, haverá santo rosário às 8 horas, pregação com Roberto Tannus e momento de oração. Após o almoço, o ministro comanda também o terço da misericórdia, às 14h30, seguido de pregação com irmã Edwiges Maria e santa missa às 17h.

Para a segunda, 16, estão previstas pregação às 8h30 com irmã Edwiges Maria, irmão Estevão Maria e momentos de oração. Depois do almoço terá início pregação com o escritor e missionário Ironi Spuldaro, terço da misericórdia às 14h30 e pregação com irmã Edwiges Maria.

Às 17h haverá santa missa e reza do poderoso terço do combate.

A manhã de terça, 17, reserva pregação com irmão Tarcísio Maria e Ironi Spuldaro a partir de 8h30, intercaladas por momentos de oração. Os responsáveis pelas pregações da tarde serão os irmãos Tarcísio Maria e Luís Maria.

A programação da noite inclui poderoso terço do combate às 19h e santa missa às 22h.

O último dia, quarta-feira, 18, inicia logo cedo com santo rosário da madrugada, às 3h45, seguida pela 1° formação do Retiro Quaresmal e santa missa de cinzas às 7h30.

Os interessados devem realizar compra online do ingresso no valor de R$ 15 para participar do evento. O montante será acrescido de R$ 3,99 da taxa de serviço do site de vendas. Clique aqui para acessar o link de inscrição.

Serviço

Quando: 14 a 18 de fevereiro

Onde: Sede do Instituto Hesed em Fortaleza

Endereço: Av. Dionísio Leonel Alencar, 1443 - Parque Santa Maria

Como participar: inscrições online no valor de R$ 15, acrescidos de R$ 3,99 da taxa de serviço do site

26° Evoluir - Grupo Espírita Paulo e Estevão

Entre esta sexta-feira, 13, e a terça-feira de carnaval, 17, o Grupo Espírita Paulo e Estevão (Gepe) realizará o 26° Evoluir, encontro cristão também entre os mais tradicionais de Fortaleza. Com o tema "Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão" o Gepe promoverá cinco dias de palestras nas sedes Piedade, no bairro Joaqui Távora e Água Fria, no Luciano Cavalcante.

A programação começa na sexta, 13, às 20h, com palestras gratuitas e sem necessidade de inscrição em ambas as sedes. Na Piedade, o tema será "Nossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão", com o palestrante Gabriel Mamede. Já na unidade Água Fria, o mote será "O evangelho que ecoa além das palavras", com Aníbal Albuquerque.

Entre sábado, 14, e terça, 17, as palestras ocorrem apenas na Água Fria, entre 9h30 e 11h, mediante inscrição prévia.

Os interessados em participar dos eventos devem se inscrever nas livrarias de cada uma das sedes do Gepe, com valores de R$ 20 ao dia, ou combo de todos os dias por R$ 60. Confira programação abaixo:

Sábado, 14/02

Tema: A pedagogia divina

Palestrante: Nilton Sousa

Domingo, 15/02



Tema: Ninguém pode nos apartar do amor de Deus

Palestrante: Eugênia Cabral

Segunda, 16/02



Tema: Tempo de calar, tempo de falar

Palestrante: Caroline Treigher

Terça, 17/02



Tema: "Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão"

Palestrante: Pera Capelo



O retiro ainda terá programação para crianças e adolescentes, na terceira edição do Despertar, evento voltado para os jovens no domingo de Carnaval. A palestra esse ano terá o mesmo tema geral do Evoluir, "Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão", também no mesmo valor de R$ 20.

Serviço

Quando: 13 a 17 de fevereiro

Onde: Sedes do Gepe Piedade e Água Fria

Endereço: Rua Padre Antonino, 451 - Joaquim Távora (Gepe Piedade); Rua Luiza Miranda Coelho, 743 - Conjunto Engenheiro Luciano Cavalcante (Gepe Água Fria)

Como participar: Ingressos disponíveis nas bibliotecas de cada sede do Gepe, nos valores de R$ 20 um dia e R$ 60 para todo o feriado.

Juventude TC - Assembleia de Deus Templo Central

Para os evangélicos, uma das opções é o retiro Juventude TC, promovido pela Assembleia de Deus Templo Central de Fortaleza. O evento ocorre entre os dias 13 e 17 de fevereiro no sítio Tempo Aquiraz, em Eusébio, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O retiro terá como convidados os pastores Antônio José e Irmã Janilda, para ministração e bate-papo sbre vida devocional, santidade, vocação e ministério, pastor Ozean Gomes, com ministração no tema "a palara, a história da salvação e a nossa história de vida", e presbítero Gaio Barreto, com o mote "vivendo em santidade pela palavra hoje".

Também estarão presentes o pastor Danilson Castro em bate-papo sobre amizade, namoro, vocação, estudo e trabalho e o pastor Francélio Freitas.

A inscrição para o retiro deve ser feita através do whatsapp do Juventude TC e custa R$ 300.

Serviço

Quando: 13 a 17 de fevereiro

Onde: Sítio Novo Tempo Aquiraz

Endereço: Rua Olho D'água, 1325 - Tupuiú, Eusébio

Como participar: Inscrições no valor de R$ 300 através do whatsapp (85) 9858-44690

Essência do Evangelho - Ministério Canaã

Entre 13 e 17 de fevereiro, o Ministério Canaã de Fortaleza irá realizar o evento "Essência do Evangelho". Os cultos serão celebrados no santuário sede da igreja, na avenida Dr. Silas Munguba, bairro Passaré.

O evento terá participação dos pastores Roberto Santos, Hernandes Dias Lopes, Davi Goes e Raphael Abdala.

O POVO entrou em contato através do telefone disponibilizado no site do Ministério Canaã e das redes sociais do santuário para mais informações como o horário dos cultos e se eles são abertos ao público. Nenhum retorno foi emitido pela igreja.

Grupos católicos promovem retiros em outras cidades do Ceará

Além de Fortaleza, as comunidades católicas Shalom de outras cidades irão promover retiros durante o período do carnaval. Confira a lista de eventos abaixo:

Guaiúba

15 a 17 de fevereiro, 8h30

ABC de Água Verde

Rua Manoel Moreira, SN

@shalomaguaverde_oficial

Redenção



15 a 17 de fevereiro, 8h30

CEFA ao lado da Igreja Matriz

Praça da Matriz, s/n Distrito de Antônio Diogo, Redenção

@shalomantoniodiogo

Aquiraz



15 a 17 de fevereiro, 8h30

Escola Laís Sidrim

R. Antônio, 55, Centro, Aquiraz

@shalom.aquiraz

Aracoiaba



15 a 17 de fevereiro, 8h30

E.E.I.E.F. Joaquim Bento da Silva

Caninhas S/N, Aracoiaba-CE

@shalomaracoiaba

Canindé



14 a 17 de fevereiro

Ginásio Paulo Sarasate

Rua Joaquim Magalhães, 100, Centro, Canindé

@shalom.caninde

Cascavel

15 a 17 de fevereiro, 8h30

Ginásio da E.M.E.B Professora Therezinha de Jesus Mesquita Ciríaco

(Antiga CNEC) Centro de Cascavel

@shalomcascavelce e @paroquiadecascavel

Caucaia



15 a 17 de fevereiro, 8h30

Grêmio de Recreio e Estudos de Caucaia

R. José da Rocha Sales, 129, Açude, Caucaia – CE

@shalom_caucaia

Eusébio



15 a 17 de fevereiro

A partir das 8h

EEF Lucimar Gomes da Silva

Rua A, 1145, Autódromo, Eusébio

@eusebioshalom

Horizonte



15 a 17 de fevereiro, 8h30

EMEF Prof Raimunda Duarte Teixeira

R. Francisco Eudes Ximenes, 83, Centro, Horizonte

@shalomhorizonte

Maracanaú



15 a 17 de fevereiro, 8h30

EMEF Herbert José (Betinho)

Avenida VI, S/N; Jereissati II

@shalommaracanau

Pacajus



15 a 17 de fevereiro, 8h30

Centro Pastoral Paroquial de Pacajus

Rua Dr. José Abílio, 408, Pacajus

@shalompacajus

Pecém



14 a 17 de fevereiro

Colégio Barros Pinho, Pecém

Loteamento Lagoa Jack Baron, S/N

Pecém, São Gonçalo do Amarante

@shalom.pecem

Pindoretama



15 a 17 de fevereiro, 8h30

EMEB Francisca Holanda Costa (FHC)

R. Marechal Castelo Branco 1074, Centro de Pindoretama

@shalom_pindoretama

Redenção



15 a 17 de fevereiro, 8h30

EMEF Maria Augusta Russo Disse Santos

Rua Santos Dumont

@shalom_redencao

São Gonçalo do Amarante



15 a 17 de fevereiro, 8h30

EEF Mª do Socorro Gouveia

Rua Francisco Duarte, 227, São Gonçalo do Amarante

@shalomsaogoncalo

A lista completa de retiros católicos em todo o Estado pode ser conferida no site da Arquidiocese de Fortaleza.

