Carnaval 2026: 9 mil policiais embarcam para operação no Ceará

Saída dos agentes de segurança aconteceu do Cisp, em Fortaleza / Crédito: Daniel Galber/ especial para OPOVO

Mais de 9,3 mil agentes das forças de segurança embarcaram na manhã desta sexta-feira, 13, para dar início a operação Carnaval 2026 em cerca de cem municípios cearenses. O efetivo atuará entre as 18 horas de hoje e até às 6 horas da quarta-feira, 18. A saída dos agentes aconteceu no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza, e foi acompanhada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), ao lado do titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá.

