Carnaval 2026: 9 mil policiais embarcam para operação no Ceará

Carnaval 2026: mais de 9 mil agentes embarcam para operação em cem municípios no CearáPeríodo vai contar com o reforço de 9.380 profissionais das polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Perícia Forense
Mais de 9,3 mil agentes das forças de segurança embarcaram na manhã desta sexta-feira, 13, para dar início a operação Carnaval 2026 em cerca de cem municípios cearenses. O efetivo atuará entre as 18 horas de hoje e até às 6 horas da quarta-feira, 18.
A saída dos agentes aconteceu no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza, e foi acompanhada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), ao lado do titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá.
Durante o Carnaval, atuarão 7.659 policiais militares, 326 policiais civis, 739 bombeiros militares e 112 servidores da Pefoce, além de 480 profissionais da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), 47 da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e 17 da Coordenadoria de Inteligência (Coin).
Em Fortaleza, 2.481 agentes das forças de segurança atuarão por dia durante o feriado. Os demais efetivos serão distribuídos em outras regiões do Estado.
Para atendimento de ocorrências, 46 delegacias da Polícia Civil atuaram em formato 24 horas, sendo sete na Capital, sete na Região Metropolitana, 15 no Interior Norte e 17 no Interior Sul.