Cidades do Ceará antecipam Carnaval e iniciam folia na sexta

Confira a seleção de municípios cearenses que já anteciparam as festividades de Carnaval na sexta-feira, 13 / Crédito: FERNANDA BARROS/O POVO

Se a comemoração oficial do Carnaval em 2026 foi estabelecida entre os dias 14 e 17 de fevereiro, alguns municípios cearenses decidiram antecipar a folia e adicionar mais um dia aos festejos: a sexta-feira, 13 de fevereiro. De acordo com dados da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), a movimentação econômica total no período deve alcançar R$ 901 milhões e taxa média de ocupação hoteleira estimada em 88%.

Entre os destinos selecionados, a Capital aparece com uma programação que une ao ciclo carnavalesco uma homenagem aos 300 anos de Fortaleza, intitulada “Na Batida dos 300”. A antecipação das celebrações prepara o público para o aniversário da cidade, em abril de 2026.

O informe destaca que, além de Fortaleza, o Estado registrou "um desempenho consistente tanto no litoral quanto na serra". Outros locais mais procurados incluem Canoa Quebrada, Jijoca de Jericoacoara e Paracuru, alcançando taxas de ocupação em torno ou acima de 90%. No Carnaval de Paracuru, também iniciado na sexta-feira, 13, os turistas e a população local aguardam atrações nacionais no palco, como Luan Santana, Pedro Sampaio e Wesley Safadão. Veja a seleção de municípios cearenses que anteciparam o Carnaval.

Canindé A programação carnavalesca, intitulada “Canindé Folia 2026”, reúne atrações regionais e nacionais, como Taty Girl, Yasmin Sensação, Janaina Alves, Rey Vaqueiro, É o Tchan, São Dois, Fernandinha e Lucas Brito. A Prefeitura compartilhou ainda medidas de segurança que serão realizadas durante o evento. Os apontamentos incluem a proibição de entrada com garrafas de vidro e pulseira de identificação para crianças, além de não permitir o uso de máscaras ou itens que dificultem a identificação.

Crato O evento “Crato Estação da Folia 2026” realiza cinco dias de festejos no Largo do Centro Cultural do Araripe (RFFSA). A celebração começa a partir do tradicional Desfile das Virgens e as apresentações musicais devem ser iniciadas com um show da cantora Taty Girl.

Fortaleza A celebração na Capital contará com iniciativas em seus espaços tradicionais, como o Aterrinho da Praia de Iracema, Benfica (Praça da Gentilândia), Mercado dos Pinhões, Largo da Mocinha, Passeio Público, Parque Rachel de Queiroz e Avenida Domingos Olímpio. Os polos descentralizados também são um destaque, incluindo oito palcos distribuídos por Fortaleza que receberão 100 atrações locais, nove atrações nacionais, e quatro bloquinhos de rua independentes. Paracuru Com Wesley Safadão, Pedro Sampaio, Natanzinho Lima e Henry Freitas entre os artistas confirmados, o Carnaval de Paracuru construiu uma arena. O espaço, que possui capacidade de até 50 mil pessoas, foi desenvolvido para receber os foliões.