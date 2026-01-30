Chuvas intensas: 17 cidades cearenses estão sob aviso até este sábado, 31

Chuvas intensas: 17 cidades cearenses estão sob aviso até este sábado, 31Chuvas intensas em 17 municípios do Sertão e do Noroeste podem ocorrer desta sexta-feira, 30, até às 10 horas deste sábado, 31
O Ceará recebeu aviso de chuvas intensas dentro da severidade de perigo potencial das 9h40min desta sexta-feira, 30, até as 10 horas deste sábado, 31. Aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Alerta é válido para 17 municípios.
Indicativo sugere precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 mm por dia, com ventos intensos variando de 40 e 60 quilômetros por hora (km/h).
Segundo o Inmet, Estado apresenta baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Saiba quais são as instruções para aviso de chuvas intensas
- Não se abrigar debaixo de árvores;
- Estacionar veículos longe de torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Veja municípios afetados com possibilidade de chuvas intensas
- Aiuaba;
- Ararendá;
- Carnaubal;
- Crateús;
- Croatá;
- Guaraciaba do Norte;
- Hidrolândia;
- Ibiapina;
- Independência;
- Ipaporanga;
- Ipu;
- Ipueiras;
- Nova Russas;
- Novo Oriente;
- Parambu;
- Pires Ferreira;
- Poranga.