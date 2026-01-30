Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chuvas intensas: 17 cidades cearenses estão sob aviso até este sábado, 31

Chuvas intensas em 17 municípios do Sertão e do Noroeste podem ocorrer desta sexta-feira, 30, até às 10 horas deste sábado, 31
Ceará recebeu aviso de chuvas intensas dentro da severidade de perigo potencial das 9h40min desta sexta-feira, 30, até as 10 horas deste sábado, 31. Aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Alerta é válido para 17 municípios.

Indicativo sugere precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 mm por dia, com ventos intensos variando de 40 e 60 quilômetros por hora (km/h).

Segundo o Inmet, Estado apresenta baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Saiba quais são as instruções para aviso de chuvas intensas

  • Não se abrigar debaixo de árvores;
  • Estacionar veículos longe de torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja municípios afetados com possibilidade de chuvas intensas

  1. Aiuaba;
  2. Ararendá;
  3. Carnaubal;
  4. Crateús;
  5. Croatá;
  6. Guaraciaba do Norte;
  7. Hidrolândia;
  8. Ibiapina;
  9. Independência;
  10. Ipaporanga;
  11. Ipu;
  12. Ipueiras;
  13. Nova Russas;
  14. Novo Oriente;
  15. Parambu;
  16. Pires Ferreira;
  17. Poranga.

