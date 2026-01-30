Chuvas intensas: 17 cidades cearenses estão sob aviso até este sábado, 31

Chuvas intensas em 17 municípios do Sertão e do Noroeste podem ocorrer desta sexta-feira, 30, até às 10 horas deste sábado, 31

O Ceará recebeu aviso de chuvas intensas dentro da severidade de perigo potencial das 9h40min desta sexta-feira, 30, até as 10 horas deste sábado, 31. Aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Indicativo sugere precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 mm por dia, com ventos intensos variando de 40 e 60 quilômetros por hora (km/h).

Segundo o Inmet, Estado apresenta baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.