Canindé registra alagamentos em comércios e no Hospital São Francisco

Canindé registra alagamentos em comércios e no Hospital São FranciscoUma chuva intensa atingiu o município na quarta-feira, 28, com aproximadamente 120 milímetros contabilizados
Após alerta de chuvas intensas em 117 cidades cearenses pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o município de Canindé, a 106,54 km de Fortaleza, registrou áreas de alagamento nessa quarta-feira, 28. A chuva se concentrou na região central, atingindo estabelecimentos locais, o Hospital São Francisco e a Secretaria Municipal de Saúde.
A Prefeitura de Canindé informou que aproximadamente 120 milímetros de chuva foram contabilizados, iniciando por volta das 18h30min até 20 horas. Os dados são do pluviômetro instalado no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).
O volume foi considerado histórico para a região central e para os bairros do município, sem registro semelhante nos últimos 16 anos. O último episódio dessa magnitude ocorreu, segundo a prefeitura, em 2009.
“Desde as primeiras horas nossas equipes estão espalhadas em diversos pontos da cidade, monitorando vias que estão obstruídas, desobstruindo outras”, afirma o prefeito Professor Jardel (PSB) em perfil na rede social. “Estamos dialogando com nossa equipe de engenharia, nossas equipes todas empenhadas hoje para salvar o máximo de objetos possíveis”.
Até a publicação da matéria, o município não teve registro de desabrigados, apesar dos alagamentos em alguns pontos da cidade.
Chuva intensa em Canindé alaga hospital e sede da Secretaria Municipal de Saúde
O Hospital Regional São Francisco foi um dos atingidos pela chuva intensa no final da tarde de quarta-feira, 28. Em registros feitos pela população, o chão da unidade de saúde aparece alagado, enquanto um funcionário usa o rodo na tentativa de conter o fluxo da água.
Outras fotos, referentes à Secretaria Municipal de Saúde, mostram a sede alagada, com objetos boiando na água. “Em alguns setores, a água chega a ultrapassar pouco mais de um metro, atingindo praticamente toda a nossa estrutura”, descreve a secretária de saúde, Aline Almeida.
A Coordenadoria da Área Descentralizada de Saúde (COADS) recolheu os imunobiológicos do Programa Nacional de Imunizações (PNI), que estavam no local, e profissionais de secretarias competentes ofereceram suporte.
O prédio administrativo permanecerá fechado para o atendimento ao público. “Essa medida é necessária para que possamos fazer um levantamento técnico das perdas, avaliar as condições operacionais do prédio e organizar, com responsabilidade, a estratégia de continuidade dos serviços de saúde do município”, acrescenta a secretária.