Canindé registra alagamentos em comércios e no Hospital São Francisco

Canindé registrou aproximadamente 120 milímetros de chuva por volta das 18h30 até 20h nesta quarta-feira, 28. Na foto, Basílica de São Francisco das Chagas de Canindé / Crédito: Aurelio Alves/O POVO

A Prefeitura de Canindé informou que aproximadamente 120 milímetros de chuva foram contabilizados, iniciando por volta das 18h30min até 20 horas. Os dados são do pluviômetro instalado no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

O volume foi considerado histórico para a região central e para os bairros do município, sem registro semelhante nos últimos 16 anos. O último episódio dessa magnitude ocorreu, segundo a prefeitura, em 2009. “Desde as primeiras horas nossas equipes estão espalhadas em diversos pontos da cidade, monitorando vias que estão obstruídas, desobstruindo outras”, afirma o prefeito Professor Jardel (PSB) em perfil na rede social. “Estamos dialogando com nossa equipe de engenharia, nossas equipes todas empenhadas hoje para salvar o máximo de objetos possíveis”. Até a publicação da matéria, o município não teve registro de desabrigados, apesar dos alagamentos em alguns pontos da cidade.