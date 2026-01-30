Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

ce: Jardim tem chuvas de 125 mm; Cariri lidera lista de acumulados

Jardim tem chuvas de 125 mm; Cariri lidera lista de maiores acumulados do Ceará

Ceará registrou chuvas em 71 municípios; previsão do tempo indica redução de chuvas e temperaturas até 38°C
Atualizado às Autor Kaio Pimentel
Autor
Kaio Pimentel Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ceará registrou chuvas em 71 municípios, das 7 horas de quinta, 29, às 7 horas desta sexta-feira, 30. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Jardim registrou o maior índice, com 125 milímetros (mm).

Ondas de calor: o planeta no limite; VEJA

Segundo dados da Funceme, os demais municípios com precipitações foram Missão Velha (97 mm), Várzea Alegre (69 mm), Brejo Santo (68 mm), Lavras da Mangabeira (66 mm) e Milagres (59, 5 mm).

Todos os principais acumulados estão no Cariri.

Leia mais

Fortaleza marcou 1,2 mm nas últimas 24 horas.

Previsão do tempo indica redução de chuvas e temperaturas até 38°C no Ceará

Ainda conforme a Funceme, nebulosidade e acumulados devem reduzir, até este domingo, 1º, em comparação aos dias anteriores.

Diante disso, as temperaturas máximas voltam a ter valores entre 34°C e 38°C no Cariri, na Jaguaribana, no Sertão Central e Inhamuns e no Litoral Norte, principalmente neste domingo.

Chuvas devem ocorrer na região do Cariri, com intensidade de fraca a forte, havendo possibilidade de trovoadas isoladas pela manhã. Demais áreas podem registrar precipitações esparsas nesta sexta. 

Para sábado, 31, e domingo, os acumulados tendem a se concentrar principalmente no Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Litoral do Pecém e litoral da região Jaguaribana, especialmente nos períodos da madrugada e início da manhã. 

Pluviosidades previstas seguem influenciadas por efeitos locais e áreas de instabilidades provenientes do oceano Atlântico.

Veja a seguir previsão do tempo detalhada para o Ceará

  • Sexta-feira, 30

Madrugada: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns e sul da Jaguaribana. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte, Sertão Central e Inhamuns e no Maciço de Baturité, alta possibilidade de chuvas isoladas;

Manhã: céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuva no Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva isolada. No Cariri, há possibilidade de trovoadas isoldas;

Tarde: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva no noroeste e na região Jaguaribana;

Noite: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.

  • Sábado, 31

Madrugada: céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité;

Manhã: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité;

Tarde e noite: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.

  • Domingo, 1º

Madrugada: céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité;

Manhã: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém;

Tarde: céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões;

Noite: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.

10 maiores chuvas por posto do dia

  1. Jardim (Posto: SÍTIO BONSUCESSO): 125 mm;
  2. Missão Velha (Posto: JAMACARU): 97 mm;
  3. Missão Velha (Posto: GAMELEIRO DE S. SEBASTIÃO): 92 mm;
  4. Jardim (Posto: JARDIM): 90 mm;
  5. Santana Do Cariri (Posto: DOM LEME): 80 mm;
  6. Várzea Alegre (Posto: VÁRZEA ALEGRE): 69 mm;
  7. Jardim (Posto: SERRA BOCA DA MATA L): 68 mm;
  8. Brejo Santo (Posto: BREJO SANTO): 68 mm;
  9. Lavras da Mangabeira (Posto: SÍTIO TRANQUEIRA): 66 mm;
  10. Milagres (Posto: SERRA BRAVA): 59, 5 mm.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

cariri

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar