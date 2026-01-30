ce: Jardim tem chuvas de 125 mm; Cariri lidera lista de acumulados

Jardim tem chuvas de 125 mm; Cariri lidera lista de maiores acumulados do CearáCeará registrou chuvas em 71 municípios; previsão do tempo indica redução de chuvas e temperaturas até 38°C
Ceará registrou chuvas em 71 municípios, das 7 horas de quinta, 29, às 7 horas desta sexta-feira, 30. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Jardim registrou o maior índice, com 125 milímetros (mm).
Segundo dados da Funceme, os demais municípios com precipitações foram Missão Velha (97 mm), Várzea Alegre (69 mm), Brejo Santo (68 mm), Lavras da Mangabeira (66 mm) e Milagres (59, 5 mm).
Todos os principais acumulados estão no Cariri.
Leia mais
Fortaleza marcou 1,2 mm nas últimas 24 horas.
Previsão do tempo indica redução de chuvas e temperaturas até 38°C no Ceará
Ainda conforme a Funceme, nebulosidade e acumulados devem reduzir, até este domingo, 1º, em comparação aos dias anteriores.
Diante disso, as temperaturas máximas voltam a ter valores entre 34°C e 38°C no Cariri, na Jaguaribana, no Sertão Central e Inhamuns e no Litoral Norte, principalmente neste domingo.
Chuvas devem ocorrer na região do Cariri, com intensidade de fraca a forte, havendo possibilidade de trovoadas isoladas pela manhã. Demais áreas podem registrar precipitações esparsas nesta sexta.
Para sábado, 31, e domingo, os acumulados tendem a se concentrar principalmente no Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Litoral do Pecém e litoral da região Jaguaribana, especialmente nos períodos da madrugada e início da manhã.
Pluviosidades previstas seguem influenciadas por efeitos locais e áreas de instabilidades provenientes do oceano Atlântico.
Veja a seguir previsão do tempo detalhada para o Ceará
- Sexta-feira, 30
Madrugada: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns e sul da Jaguaribana. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte, Sertão Central e Inhamuns e no Maciço de Baturité, alta possibilidade de chuvas isoladas;
Manhã: céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuva no Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva isolada. No Cariri, há possibilidade de trovoadas isoldas;
Tarde: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva no noroeste e na região Jaguaribana;
Noite: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.
- Sábado, 31
Madrugada: céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité;
Manhã: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité;
Tarde e noite: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.
- Domingo, 1º
Madrugada: céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité;
Manhã: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém;
Tarde: céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões;
Noite: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.
10 maiores chuvas por posto do dia
- Jardim (Posto: SÍTIO BONSUCESSO): 125 mm;
- Missão Velha (Posto: JAMACARU): 97 mm;
- Missão Velha (Posto: GAMELEIRO DE S. SEBASTIÃO): 92 mm;
- Jardim (Posto: JARDIM): 90 mm;
- Santana Do Cariri (Posto: DOM LEME): 80 mm;
- Várzea Alegre (Posto: VÁRZEA ALEGRE): 69 mm;
- Jardim (Posto: SERRA BOCA DA MATA L): 68 mm;
- Brejo Santo (Posto: BREJO SANTO): 68 mm;
- Lavras da Mangabeira (Posto: SÍTIO TRANQUEIRA): 66 mm;
- Milagres (Posto: SERRA BRAVA): 59, 5 mm.