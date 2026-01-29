Homem é arrastado por correnteza de rio durante chuvas em Canindé

Vítima foi resgatada pelos Bombeiros consciente e sem registro de afogamento. Caso aconteceu na noite dessa quarta-feira, 28, após fortes precipitações no município

Um homem foi arrastado pela correnteza de um rio durante fortes chuvas no município de Canindé, a 106,54 quilômetros de Fortaleza, por volta das 20 horas dessa quarta-feira, 28. O caso aconteceu após a vítima tentar atravessar a passagem molhada de um trecho do rio Canindé durante as precipitações.

Em imagens que circulam nas redes sociais, o homem aparece submerso, com apenas a cabeça fora d’água, sendo levado pela correnteza em direção a uma ponte localizada na rua Joaquim Custódio, no Centro. No vídeo, moradores da região tentam auxiliar o homem guiando para que ele consiga sair da correnteza.