Canindé tem chuvas de 119 mm; CE registra acumulados em 160 municípios

Canindé tem chuvas de 119 mm; CE registra acumulados em 160 municípiosCanindé registrou o maior índice das últimas 24 horas, com 119, 3 mm; previsão do tempo indica maiores precipitações no litoral e no Cariri nesta quinta-feira, 29
Ceará registrou chuvas em 162 municípios, das 7 horas de quarta, 28, às 7 horas desta quinta-feira, 29. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Canindé registrou o maior índice, com 119, 3 milímetros (mm).
Mancha escura volta a aparecer na Praia do Mucuripe; VEJA
Sertão Central e Inhamuns concentram as principais precipitações. Demais acumulados estão no Litoral de Fortaleza e Jaguaribana.
Segundo dados da Funceme, os demais municípios com precipitações foram Crateús (98 mm), Novo Oriente (72, 5 mm), Deputado Irapuan Pinheiro (70 mm), Parambu (68 mm), Pedra Branca (68 mm), Caucaia (65, 4 mm) e Jaguaribe (62 mm).
Fortaleza marcou 18 mm no período. Entre a segunda-feira, 26, e terça, 27, a Capital registrou 125 mm de chuvas, com 20 ocorrências atendidas pela Defesa Civil, além de registros de engarrafamento e árvores caídas. Um adolescente de 15 anos morreu afogado ao pular em um canal na Granja Portugal.
Previsão do tempo indica maiores precipitações no litoral e no Cariri
Ainda conforme a Funceme, Estado seguirá com possibilidade de céu variando de nublado a poucas nuvens com chuva em todas as macrorregiões, sendo os maiores acumulados esperados na faixa litorânea e Cariri nesta quinta.
Intensidade fraca a moderada, ocasionalmente forte, também é prevista no noroeste e sul.
Já nesta sexta-feira, 30, espera-se uma diminuição gradual da nebulosidade e precipitações no Estado. Mesmo assim, há possibilidade de chuvas na faixa litorânea e Ibiapaba e de forma mais isoladas nas demais áreas.
Pluviosidades previstas são influenciadas por efeitos locais e regiões de instabilidades provenientes do Oceano Atlântico.
Veja a seguir previsão do tempo detalhada para os próximos dias no Ceará
- Quinta-feira, 29
Madrugada: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Jaguaribana, Cariri e no Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns, há possibilidade de trovoadas isoladas;
Manhã: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Litoral Norte;
Tarde: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva na porção noroeste;
Noite: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva na Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.
- Sexta-feira, 30
Madrugada: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuvas isoladas no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité;
Manhã: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva no centro-norte;
Tarde: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva na porção noroeste;
Noite: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Cariri.
- Sábado, 31
Madrugada: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuvas isoladas no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité;
Manhã: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva no centro-norte;
Tarde: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva na porção noroeste;
Noite: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Cariri.
10 maiores chuvas por posto do dia
- Canindé (Posto: CANINDÉ): 119, 3 mm;
- Crateús (Posto: SANTA TEREZINHA): 98 mm;
- Crateús (Posto: BELÉM): 98 mm;
- Novo Oriente (Posto: NOVO ORIENTE): 72, 5 mm;
- Deputado Irapuan Pinheiro (Posto: BETÂNIA): 70 mm;
- Parambu (Posto: NOVO ASSIS): 68 mm;
- Pedra Branca (Posto: MINEIROLÂNDIA): 68 mm;
- Caucaia (Posto: ESCOLA MARIA LUIZA): 65, 4 mm;
- Jaguaribe (Posto: FEITICEIRO): 62 mm;
- Jaguaribe (Posto: AC. JOAQUIM TÁVORA): 62 mm.