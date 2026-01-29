Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Canindé tem chuvas de 119 mm; CE registra acumulados em 160 municípios

Canindé registrou o maior índice das últimas 24 horas, com 119, 3 mm; previsão do tempo indica maiores precipitações no litoral e no Cariri nesta quinta-feira, 29
Ceará registrou chuvas em 162 municípios, das 7 horas de quarta, 28, às 7 horas desta quinta-feira, 29. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Canindé registrou o maior índice, com 119, 3 milímetros (mm).

Sertão Central e Inhamuns concentram as principais precipitações. Demais acumulados estão no Litoral de Fortaleza e Jaguaribana. 

Segundo dados da Funceme, os demais municípios com precipitações foram Crateús (98 mm), Novo Oriente (72, 5 mm), Deputado Irapuan Pinheiro (70 mm), Parambu (68 mm), Pedra Branca (68 mm), Caucaia (65, 4 mm) e Jaguaribe (62 mm).

Fortaleza marcou 18 mm no período. Entre a segunda-feira, 26, e terça, 27, a Capital registrou 125 mm de chuvas, com 20 ocorrências atendidas pela Defesa Civil, além de registros de engarrafamento e árvores caídas. Um adolescente de 15 anos morreu afogado ao pular em um canal na Granja Portugal.  

Previsão do tempo indica maiores precipitações no litoral e no Cariri

Ainda conforme a Funceme, Estado seguirá com possibilidade de céu variando de nublado a poucas nuvens com chuva em todas as macrorregiões, sendo os maiores acumulados esperados na faixa litorânea e Cariri nesta quinta.

Intensidade fraca a moderada, ocasionalmente forte, também é prevista no noroeste e sul.

Já nesta sexta-feira, 30, espera-se uma diminuição gradual da nebulosidade e precipitações no Estado. Mesmo assim, há possibilidade de chuvas na faixa litorânea e Ibiapaba e de forma mais isoladas nas demais áreas.

Pluviosidades previstas são influenciadas por efeitos locais e regiões de instabilidades provenientes do Oceano Atlântico.

Veja a seguir previsão do tempo detalhada para os próximos dias no Ceará

  • Quinta-feira, 29

Madrugada: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Jaguaribana, Cariri e no Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns, há possibilidade de trovoadas isoladas;

Manhã: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Litoral Norte;

Tarde: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva na porção noroeste;

Noite: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva na Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.

  • Sexta-feira, 30

Madrugada: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuvas isoladas no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité;

Manhã: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva no centro-norte;

Tarde: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva na porção noroeste;

Noite: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Cariri.

  • Sábado, 31

Madrugada: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuvas isoladas no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité;

Manhã: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva no centro-norte;

Tarde: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva na porção noroeste;

Noite: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Cariri.

10 maiores chuvas por posto do dia

  1. Canindé (Posto: CANINDÉ): 119, 3 mm;
  2. Crateús (Posto: SANTA TEREZINHA): 98 mm;
  3. Crateús (Posto: BELÉM): 98 mm;
  4. Novo Oriente (Posto: NOVO ORIENTE): 72, 5 mm;
  5. Deputado Irapuan Pinheiro (Posto: BETÂNIA): 70 mm;
  6. Parambu (Posto: NOVO ASSIS): 68 mm;
  7. Pedra Branca (Posto: MINEIROLÂNDIA): 68 mm;
  8. Caucaia (Posto: ESCOLA MARIA LUIZA): 65, 4 mm;
  9. Jaguaribe (Posto: FEITICEIRO): 62 mm;
  10. Jaguaribe (Posto: AC. JOAQUIM TÁVORA): 62 mm.

