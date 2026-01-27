Corpo de adolescente desaparecido após chuva é encontrado

Adolescente tomava banho com placa de isopor no rio e desapareceu após ser arrastado por correnteza em Fortaleza / Crédito: Divulgação/Leitor Via WhatsApp O POVO

Corpo foi localizado por moradores da região, que auxiliavam buscas realizadas por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). De acordo com relatos, a vítima tomava banho no rio, junto a dois amigos de idade semelhante, utilizando uma placa de isopor.