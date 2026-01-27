Corpo de adolescente desaparecido após chuva é encontrado

Corpo de adolescente desaparecido após chuva é encontradoIncidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 27, durante a forte chuva que atingiu a Cidade. Corpo foi localizado por moradores da região
Foi encontrado o corpo do adolescente de 15 anos que estava desaparecido após ser arrastado para um canal localizado em trecho do rio Maranguapinho, na Granja Lisboa, em Fortaleza. Incidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 27, durante a forte chuva que atingiu a Cidade.
Corpo foi localizado por moradores da região, que auxiliavam buscas realizadas por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). De acordo com relatos, a vítima tomava banho no rio, junto a dois amigos de idade semelhante, utilizando uma placa de isopor.
Eles teriam se aproximado de uma área de vegetação e saltado na água, mas só dois conseguiram sair.