100 mil peixes são distribuídos em açudes e lagoas de Caucaia

Mais de 100 mil peixes são distribuídos em açudes e lagoas de CaucaiaA ação de peixamento distribuiu 100 mil peixes jovens nas lagoas do Tabapua, do Genipabú, do Itambé, dos Porcos e nos açudes de Sítios Novos, do Ipú e do centro de Caucaia
Cerca de 100 mil alevinos (peixes jovens) foram distribuídos em sete açudes e lagoas de Caucaia. Ação, executada pela Prefeitura da Cidade, pretende fortalecer a cultura de pesca.
Os animais da espécie tilápia-do-nilo foram distribuídos, no dia 22 de janeiro, nas lagoas do Tabapua, do Genipabú, do Itambé, dos Porcos e nos açudes de Sítios Novos, do Ipú e do centro de Caucaia.
Segundo o engenheiro de pesca e doutorando em estudos de aquicultura da Universidade Federal do Ceará (UFC), Célio Cavalcante, o peixamento de açudes auxilia em fatores sociais e ambientais, se feito corretamente.
"É importante realizar o levantamento de características físicas, químicas e biológicas dos reservatórios. O diagnóstico permite que a quantidade certa de animais seja adicionada para não provocar superpovoamento e prejuízos à qualidade da água", afirma.
O engenheiro explica ainda que o processo técnico é simples e não traz impactos negativos para a fauna local. Apesar de a tilápia não ser uma espécie nativa do Brasil, ela apresenta grande adaptabilidade a diversos ambientes e costuma ter excelente aceitação no mercado.
"O processo utiliza animais de fazendas particulares ou de órgãos federais, como o Centro de Pesquisas em Aquicultura do Dncs (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas). O transporte e a aclimatação (processo de adaptação às condições do açude) são etapas simples que, quando bem executadas, não geram estresse ou perdas aos animais, podendo ocorrer em caixas de transporte (transfish) ou embalagens plásticas pressurizadas com oxigênio", finaliza.
A distribuição dos peixes faz parte do projeto de Peixamento dos Reservatórios Públicos, do Governo do Estado, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural de Caucaia, e acontece anualmente.
Segundo a Prefeitura, em 2025, cerca de 60 mil tilápias foram inseridas em "pesqueiros públicos" no distrito de Sítios Novos, nas lagoas do Capuan, Genipabu e no Assentamento Santa Bárbara. A estimativa é que 350 famílias foram beneficiadas com a iniciativa.
