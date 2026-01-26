100 mil peixes são distribuídos em açudes e lagoas de Caucaia

Cerca de 100 mil peixes foram soltos em lagoas e açudes de Caucaia / Crédito: Kalebe Simão

Cerca de 100 mil alevinos (peixes jovens) foram distribuídos em sete açudes e lagoas de Caucaia. Ação, executada pela Prefeitura da Cidade, pretende fortalecer a cultura de pesca. Os animais da espécie tilápia-do-nilo foram distribuídos, no dia 22 de janeiro, nas lagoas do Tabapua, do Genipabú, do Itambé, dos Porcos e nos açudes de Sítios Novos, do Ipú e do centro de Caucaia.

Segundo o engenheiro de pesca e doutorando em estudos de aquicultura da Universidade Federal do Ceará (UFC), Célio Cavalcante, o peixamento de açudes auxilia em fatores sociais e ambientais, se feito corretamente.