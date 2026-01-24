UFC e Uece firmam acordo de colaboração com universidade chilena

Instituições cearenses assinaram termos com Universidade do Atacama; acordos de UFC e Uece preveem intercâmbio de pesquisadores em ciência e em cultura

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) e a Universidade Federal do Ceará (UFC) assinaram, esta semana, termos de colaboração com a Universidade de Atacama, do Chile. Os acordos foram firmados, respectivamente, na quarta-feira, 21, e na quinta-feira, 22.

O objetivo das colaborações é proporcionar possibilidades de integração entre as instituições. Estão previstas ações como programas de intercâmbio para docentes e estudantes, eventos acadêmicos conjuntos, desenvolvimento de recursos e ferramentas educacionais, e realização de projetos que envolvam simultaneamente as instituições brasileiras e a chilena.