UFC e Uece firmam acordo de colaboração com universidade chilena

UFC e Uece firmam acordo de colaboração com universidade chilenaInstituições cearenses assinaram termos com Universidade do Atacama; acordos de UFC e Uece preveem intercâmbio de pesquisadores em ciência e em cultura
A Universidade Estadual do Ceará (Uece) e a Universidade Federal do Ceará (UFC) assinaram, esta semana, termos de colaboração com a Universidade de Atacama, do Chile. Os acordos foram firmados, respectivamente, na quarta-feira, 21, e na quinta-feira, 22.
O objetivo das colaborações é proporcionar possibilidades de integração entre as instituições. Estão previstas ações como programas de intercâmbio para docentes e estudantes, eventos acadêmicos conjuntos, desenvolvimento de recursos e ferramentas educacionais, e realização de projetos que envolvam simultaneamente as instituições brasileiras e a chilena.
As assinaturas ocorreram separadamente, em visitas de uma comitiva do Chile à Uece e, no dia seguinte, à UFC. Participaram da viagem a vice-reitora da Universidade do Atacama, María José Gallardo Nelson, e chefes de departamentos da instituição, além de representantes do governo chileno.
Foram acertadas parcerias específicas por instituição, com termos que variam entre Uece e UFC. A Universidade Estadual deve focar, segundo a assessoria de imprensa da instituição, em "ações conjuntas nas áreas de pesquisa e inovação, ensino, tecnologia, interação social, mobilidade acadêmica e realização de estágios". Já a UFC trabalhará "pesquisa e intercâmbios acadêmicos e culturais", especialmente nas áreas de mineração, metalurgia e hidrologia.