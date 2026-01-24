Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

UFC e Uece firmam acordo de colaboração com universidade chilena

UFC e Uece firmam acordo de colaboração com universidade chilena

Instituições cearenses assinaram termos com Universidade do Atacama; acordos de UFC e Uece preveem intercâmbio de pesquisadores em ciência e em cultura
Atualizado às Autor Bemfica de Oliva
Autor
Bemfica de Oliva Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) e a Universidade Federal do Ceará (UFC) assinaram, esta semana, termos de colaboração com a Universidade de Atacama, do Chile. Os acordos foram firmados, respectivamente, na quarta-feira, 21, e na quinta-feira, 22.

O objetivo das colaborações é proporcionar possibilidades de integração entre as instituições. Estão previstas ações como programas de intercâmbio para docentes e estudantes, eventos acadêmicos conjuntos, desenvolvimento de recursos e ferramentas educacionais, e realização de projetos que envolvam simultaneamente as instituições brasileiras e a chilena.

As assinaturas ocorreram separadamente, em visitas de uma comitiva do Chile à Uece e, no dia seguinte, à UFC. Participaram da viagem a vice-reitora da Universidade do Atacama, María José Gallardo Nelson, e chefes de departamentos da instituição, além de representantes do governo chileno.

Foram acertadas parcerias específicas por instituição, com termos que variam entre Uece e UFC. A Universidade Estadual deve focar, segundo a assessoria de imprensa da instituição, em "ações conjuntas nas áreas de pesquisa e inovação, ensino, tecnologia, interação social, mobilidade acadêmica e realização de estágios". Já a UFC trabalhará "pesquisa e intercâmbios acadêmicos e culturais", especialmente nas áreas de mineração, metalurgia e hidrologia.

Mais notícias do Ceará

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Educação

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar