Motociclista morre após ser atropelado por ambulância em cruzamento em SobralVítima tinha 34 anos e morreu no local do acidente registrado nessa sexta-feira, 23, em um cruzamento do município
Uma ambulância atropelou um motociclista em um cruzamento no município de Sobral, no Norte do Estado, na sexta-feira, 23. O acidente, registrado por câmera de segurança, vitimou um homem identificado como Francisco José Plácido Junior, de 34 anos.
Nas imagens, que circularam nas redes sociais, é possível ver o momento em que o automóvel avança o sinal vermelho e atinge o motociclista na via. Ele morreu no local após o impacto. Equipes da Polícia Militar e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação do crime.
A ambulância envolvida no acidente presta serviço para o Hospital Municipal Dr. Estevam Ponte, gerido pelo Instituto de Gestão e Cidadania (IGC) que, em nota, manifestou profundo pesar pela morte do motociclista.
“Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos da vítima. Informamos que todas as providências cabíveis foram adotadas, incluindo comunicação às autoridades competentes. Permanecemos à disposição para colaborar com a apuração dos fatos”, afirmou a entidade.
Leia mais
Pelas redes sociais, o irmão da vítima, Lucas Plácido, confirmou a morte do motociclista. “Quero informar com muita tristeza no coração! Meu amigo, meu irmão, foi morar nas mansões celestiais. Descanse em paz, meu irmão”, escreveu em uma publicação no Instagram.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso. As investigações estão a cargo da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral. A pasta não informou se alguém foi detido.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente