Motociclista morre após ser atropelado por ambulância em cruzamento

Motociclista foi identificado como Francisco José Plácido Junior, de 34 anos / Crédito: Reprodução/Instagram/Lucas Plácido

Uma ambulância atropelou um motociclista em um cruzamento no município de Sobral, no Norte do Estado, na sexta-feira, 23. O acidente, registrado por câmera de segurança, vitimou um homem identificado como Francisco José Plácido Junior, de 34 anos. Nas imagens, que circularam nas redes sociais, é possível ver o momento em que o automóvel avança o sinal vermelho e atinge o motociclista na via. Ele morreu no local após o impacto. Equipes da Polícia Militar e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação do crime.

A ambulância envolvida no acidente presta serviço para o Hospital Municipal Dr. Estevam Ponte, gerido pelo Instituto de Gestão e Cidadania (IGC) que, em nota, manifestou profundo pesar pela morte do motociclista.