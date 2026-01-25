Matrícula Seduc CE 2026: Sistema abre vagas para novos alunos

Sistema de matrículas da rede estadual do Ceará abre para novos alunosPara estudantes residentes em Fortaleza, o processo de matrícula ocorre de forma por meio do aplicativo ou do sistema Matrícula On-Line. Já no Interior, as matrículas são realizadas diretamente nas unidades de ensino da rede estadual
A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) reabriu, neste domingo, 25, o sistema de matrículas da rede pública estadual para o ano letivo de 2026. O prazo para garantir uma vaga é curto e encerra-se na quarta-feira, 28 de janeiro, às 15 horas.
Nesta etapa, o atendimento é voltado para pais ou responsáveis que já realizaram o cadastro no período previsto em edital, mas cujos estudantes não foram contemplados nos processos seletivos.
Será possível escolher uma nova opção de escola regular, desde que haja disponibilidade de vagas.
De acordo com a secretária-executiva do Ensino Médio e Profissional, Jucineide Fernandes, todos os jovens serão atendidos pela rede pública estadual, tanto na Capital quanto no Interior, para o ano letivo de 2026.
O processo foi dividido em três etapas: confirmação da matrícula de estudantes veteranos, remanejamento interno e externo, e matrícula de novatos na rede estadual.
Cronograma: quem pode se matricular agora?
O sistema foi liberado em duas fases distintas nesta semana. É fundamental atentar-se ao seu grupo:
A partir de domingo
Exclusivo para responsáveis que já realizaram o cadastro no período previsto em edital, mas cujos estudantes não conseguiram vaga na primeira chamada.
Agora, é possível escolher uma nova opção de escola regular onde houver disponibilidade.
A partir de segunda-feira (26/01), às 9 horas
O sistema abre para o cadastramento de novos responsáveis (que ainda não haviam se inscrito). Esta fase permite a matrícula de novatos nas escolas regulares com vagas abertas.
O prazo também vai até às 15h do dia 28.
Como realizar a matrícula?
O procedimento varia de acordo com a localização do aluno:
Em Fortaleza (100% Online)
Para estudantes residentes em Fortaleza, o processo de matrícula ocorre de forma on-line. Não é necessário ir à escola.
O processo é feito digitalmente através de duas ferramentas:
- Site: Sistema Matrícula Online (no portal da Seduc/CE)
- Celular: Aplicativo da Seduc
No Interior (Presencial)
Para quem mora nos demais municípios do Ceará, as matrículas são realizadas diretamente nas unidades de ensino da rede estadual. Os responsáveis devem procurar a secretaria da escola desejada.