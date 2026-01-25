Matrícula Seduc CE 2026: Sistema abre vagas para novos alunos

Sistema de matrículas no Ceará abre a partir deste domingo para cadastrar novos alunos na rede estadual / Crédito: Divulgação/Seduc-CE

A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) reabriu, neste domingo, 25, o sistema de matrículas da rede pública estadual para o ano letivo de 2026. O prazo para garantir uma vaga é curto e encerra-se na quarta-feira, 28 de janeiro, às 15 horas. Nesta etapa, o atendimento é voltado para pais ou responsáveis que já realizaram o cadastro no período previsto em edital, mas cujos estudantes não foram contemplados nos processos seletivos.

Será possível escolher uma nova opção de escola regular, desde que haja disponibilidade de vagas.

Cronograma: quem pode se matricular agora? O sistema foi liberado em duas fases distintas nesta semana. É fundamental atentar-se ao seu grupo: A partir de domingo Exclusivo para responsáveis que já realizaram o cadastro no período previsto em edital, mas cujos estudantes não conseguiram vaga na primeira chamada. Agora, é possível escolher uma nova opção de escola regular onde houver disponibilidade.

A partir de segunda-feira (26/01), às 9 horas O sistema abre para o cadastramento de novos responsáveis (que ainda não haviam se inscrito). Esta fase permite a matrícula de novatos nas escolas regulares com vagas abertas. O prazo também vai até às 15h do dia 28. Como realizar a matrícula? O procedimento varia de acordo com a localização do aluno: