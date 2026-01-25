Chefe do CV que estava escondido no RJ é preso em Jericoacoara

Chefe do CV no Carlito Pamplona, que estava escondido no RJ, é preso em JericoacoaraHomem, de 25 anos e com extensa ficha criminal, tinha três mandados de prisão em aberto contra homicídio e organização criminosa e é apontado como braço direito do Skidum, líder do CV no Pirambu
Um dos chefes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, foi preso nesse sábado, 24, no município de Jijoca de Jericoacoara, a 262,83 quilômetros de Fortaleza. O suspeito, de 25 anos, tinha três mandados de prisão em aberto contra os crimes de homicídio e organização criminosa.
Conforme as investigações da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o alvo, identificado como Lucas Lima de Almeida, estava escondido no Rio de Janeiro e, ao retornar ao Ceará, foi preso pela equipe policial.
Ainda segundo a corporação, ele seria o braço direito de Carlos Mateus da Silva Alencar, conhecido como Skidum ou Fiel, apontado como chefe do Comando Vermelho (CV) no bairro Pirambu e integrante da lista dos criminosos mais procurados do Ceará.
O POVO mostrou que Skidum estaria escondido em comunidades no Rio de Janeiro há pelo menos três anos. Na região, ele teria assumido cargo importante na hierarquia do CV, além de continuar ordenando ações criminosas na região do Grande Pirambu com apoio de aliados.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que o suspeito preso possui extensa ficha criminal, com registros por homicídio, organização criminosa, comércio ilegal de arma de fogo, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, além de contravenção penal e descumprimento de medida sanitária.
A prisão dele foi efetuada por equipes da 4ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Núcleo de Operações (NO/DHPP) e do Departamento de Polícia do Interior Norte e com o Departamento de Inteligência (DIP/PCCE) com apoio de recursos tecnológicos. As investigações contra o alvo seguem em andamento.
Leia mais
-
Foragido do RJ é preso em Fortaleza enquanto pichava sigla do CV
-
Membros do CV, que ostentavam armas nas redes sociais, são presos em Sobral
-
O que se sabe sobre a prisão do advogado suspeito de ser "pombo-correio" do CV
-
Suspeito é preso com 19,5 kg de cocaína e crack em ônibus que vinha do Rio
-
Sobrinho é preso após esfaquear o próprio tio no Pirambu
Dúvidas, Críticas e Sugestões?
Fale com a gente