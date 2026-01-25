Chefe do CV que estava escondido no RJ é preso em Jericoacoara

Suspeito foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) em Jijoca de Jericoacoara, no Ceará / Crédito: Divulgação/SSPDS

Um dos chefes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, foi preso nesse sábado, 24, no município de Jijoca de Jericoacoara, a 262,83 quilômetros de Fortaleza. O suspeito, de 25 anos, tinha três mandados de prisão em aberto contra os crimes de homicídio e organização criminosa. Conforme as investigações da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o alvo, identificado como Lucas Lima de Almeida, estava escondido no Rio de Janeiro e, ao retornar ao Ceará, foi preso pela equipe policial.