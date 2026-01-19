Cariri lidera com maior chuva das últimas 24 horas; confira previsão

Foto de apoio ilustrativo: Cariri lidera acumulado de chuvas nas últimas 24 horas no Ceará; veja lista completa das maiores precipitações / Crédito: JÚLIO CAESAR

Cariri lidera acumulado de chuvas nas últimas 24 horas no Ceará, mesmo com o Sertão Central e Inhamuns tendo cinco das seis maiores precipitações no Estado. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Profetas da Chuva esperam "inverno intermediário" no Sertão do Ceará em 2026; ENTENDA

Porteiras registrou o maior índice, com 38 milímetros (mm).

Previsão para o Ceará: chuvas, trovoadas e temperaturas Ainda conforme dados da Fundação, até esta quarta-feira, 21, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) deverá atuar nas proximidades da costa norte da Região Nordeste do Brasil, incluindo o litoral do Ceará. Essa condição favorece a formação de nuvens do tipo cumulonimbus no centro-norte cearense, onde há potencial para chuvas e trovoadas. Além disso, a aproximação de um novo sistema frontal, prevista para alcançar o sul do Nordeste contribuirá para a formação de instabilidades pluviométricas no centro-sul e oeste do Estado.