Cariri lidera com maior chuva das últimas 24 horas; confira previsão

Cariri lidera com maior chuva das últimas 24 horas; confira previsãoPorteiras registrou o maior índice, com 38 milímetros (mm); todas as macrorregiões do Ceará deverão apresentar condições de chuvas e trovoadas até esta quarta-feira, 21
Cariri lidera acumulado de chuvas nas últimas 24 horas no Ceará, mesmo com o Sertão Central e Inhamuns tendo cinco das seis maiores precipitações no Estado. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
Porteiras registrou o maior índice, com 38 milímetros (mm).
Ao todo, foram 15 municípios registrados das 7 horas de domingo, 18, às 7 horas desta segunda-feira, 19.
Segundo dados da Funceme, as demais localidades foram Abaiara (20 mm), Aiuaba (14 mm), Mulungu (11, 8 mm), Assaré (6, 2 mm), Aratuba (6 mm), Parambu (5 mm) e Fortaleza (3, 4 mm).
Previsão para o Ceará: chuvas, trovoadas e temperaturas
Ainda conforme dados da Fundação, até esta quarta-feira, 21, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) deverá atuar nas proximidades da costa norte da Região Nordeste do Brasil, incluindo o litoral do Ceará.
Essa condição favorece a formação de nuvens do tipo cumulonimbus no centro-norte cearense, onde há potencial para chuvas e trovoadas.
Além disso, a aproximação de um novo sistema frontal, prevista para alcançar o sul do Nordeste contribuirá para a formação de instabilidades pluviométricas no centro-sul e oeste do Estado.
Dessa forma, todas as macrorregiões do Ceará deverão apresentar condições de chuvas e trovoadas ao longo do período.
As máximas devem variar entre 34°C e 36°C nas macrorregiões da Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns, Litoral do Pecém, Cariri e Litoral Norte. Nas demais regiões, os valores máximos ficam entre 28°C e 33°C.
Em Fortaleza, as temperaturas variam entre 25°C e 32°C. Na Região Metropolitana, os valores ficam entre 22°C e 32°C.
Ventos com rajadas podem alcançar até 40 km/h em todas as áreas, incluindo a Capital.
Veja a seguir previsão do tempo detalhada para os próximos dias
- Segunda-feira, 19
- Madrugada: céu variando de nublado a parcialmente nublado;
- Manhã: céu variando de nublado a parcialmente nublado com alta possibilidade de chuva isolada no centro-norte cearense;
- Tarde: céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas isoladas no Litoral Norte e Ibiapaba, alta possibilidade de chuva isolada na Jaguaribana e baixa possibilidade de chuvas isoladas nas demais macrorregiões;
- Noite: céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas no litoral da Jaguaribana, e alta possibilidade de chuvas esparsas nas demais macrorregiões.
- Terça-feira, 20
- Madrugada e manhã: céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas na faixa litorânea, e alta possibilidade de chuvas esparsas nas demais macrorregiões;
- Tarde: céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas nas macrorregiões do Litoral Norte, Ibiapaba, Maciço de Baturité, Jaguaribana e norte do Sertão Central e Inhamuns. No Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns e Litoral do Pecém alta possibilidade de chuvas esparsas. No Litoral de Fortaleza baixa possibilidade de chuvas esparsas;
- Noite: céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas no Litoral de Fortaleza, Jaguaribana, Cariri, Sertão Central e Inhamuns e Maciço de Baturité. Nas demais macrorregiões alta possibilidade de chuvas esparsas.
- Quarta-feira, 21
- Madrugada: céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuvas e trovoadas no Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Litoral do Pecém, Litoral Norte, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns e Cariri. Na Jaguaribana chuvas isoladas;
- Manhã: céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuvas e trovoadas no Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Litoral do Pecém, Litoral Norte, Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana e no Cariri chuvas isoladas;
- Tarde: céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuvas isoladas no Litoral Norte, Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns;
- Noite: céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuvas isoladas no Cariri, Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e Litoral Norte, e baixa possibilidade nas demais macrorregiões.
10 maiores chuvas por posto do dia
- Porteiras (Posto: SÍTIO SACO): 38 mm;
- Abaiara (Posto: ABAIARA): 20 mm;
- Aiuaba (Posto: BOM NOME): 14 mm;
- Mulungu (Posto: MULUNGU): 11, 8 mm;
- Aiuaba (Posto: ESTAÇÃO ECOLÓGICA): 10, 4 mm;
- Assaré (Posto: ASSARÉ): 6, 2 mm;
- Aratuba (Posto: CAMARÃO): 6 mm;
- Parambu (Posto: PARAMBU): 5 mm;
- Parambu (Posto: CANABRAVA-COCOCI): 3, 8 mm;
- Fortaleza (Posto: DEFESA CIVIL DE FORTALEZA): 3, 4 mm.