Profetas da Chuva esperam inverno intermediário no Ceará em 2026

Profetas da chuva indicam que o inverno de 2026 deve variar entre fraco e intermediário, com maior concentração de chuvas entre março e maio, segundo a maioria das leituras da natureza. / Crédito: Samuel Setúbal/OPOVO

O céu, o canto dos animais, o comportamento das plantas e até o trabalho das formigas voltaram a ser observados com atenção neste sábado, 10, durante o 30º Encontro dos Profetas da Chuva, realizado no Instituto Federal do Ceará (IFCE), campus Quixadá — a cerca de 148 quilômetros de Fortaleza. A edição histórica reuniu profetas, agricultores, estudiosos e visitantes de diferentes regiões do Nordeste para compartilhar previsões sobre a quadra chuvosa de 2026 e celebrar uma tradição que atravessa gerações no Sertão.

A avaliação predominante entre os profetas aponta para um "inverno de fraco a intermediário", com tendência maior para o intermediário. Mesmo entre os mais pessimistas, há um consenso: as chuvas mais significativas devem se concentrar nos meses de março, abril e maio. Leia mais Ceará deve ter chuvas irregulares e abaixo da média em janeiro, aponta Funceme Sobre o assunto Ceará deve ter chuvas irregulares e abaixo da média em janeiro, aponta Funceme Leituras da natureza indicam cautela para 2026 Idealizador do encontro, Helder Cortez explica que as previsões ainda são apresentadas com cuidado. Segundo ele, apenas uma pequena parcela dos profetas aposta em um inverno considerado bom, enquanto a maioria fala em regularidade, sem grandes excessos. Aurélio Leal, de 78 anos, profeta há 15 anos e morador de Quixeramobim, está entre os mais cautelosos. “Não é bom, porque todas as previsões estão dando negativamente”, disse. Ainda assim, reforça que o período mais chuvoso deve ocorrer a partir do fim de fevereiro. “Inverno pesado mesmo, o mês que chove mais é março. Aí pega março, abril”, explicou, com base na observação da fauna e da flora.

Já Jocerlan Guedes, 56, radialista e profeta da chuva de Bom Jesus, no Alto Sertão da Paraíba, apresentou uma leitura um pouco mais otimista. “Nós temos uma previsão esse ano de um inverno que começa mesmo para valer em março. Março, abril, maio, vamos ter muita chuva. Mas é um inverno regular, é um inverno que vai ter colheita”, afirmou. Para ele, os sinais indicam recuperação dos mananciais, diferente do cenário atípico vivido no ano passado em parte da Paraíba.

Destaque para cultura e segurança hídrica Encontro dos Profetas da Chuva segue como espaço de diálogo entre a sabedoria popular e a ciência. A vice-governadora Jade Romero prestigia o evento que celebra a cultura sertaneja e a leitura da natureza. Crédito: Samuel Setúbal/OPOVO

Presente no encontro, a vice-governadora Jade Romero (MDB) destacou o valor simbólico e cultural do evento. “Esse encontro faz parte da história da nossa cultura nordestina”, afirmou. Ela desejou que as previsões apontem para um bom inverno, garantindo segurança hídrica para a população do semiárido. O secretário dos Recursos Hídricos do Ceará, Fernando Santana (PT), ressaltou que, independentemente do resultado das chuvas, o Estado tem investido para reduzir a dependência das precipitações. “O que a gente tem feito é buscar garantir infraestrutura hídrica para que a gente dependa menos da chuva”, disse, citando obras como o Malha d’Água e o Cinturão das Águas, que levam água da transposição do Rio São Francisco para diversas regiões.

