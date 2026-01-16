Ceará registra chuva em 35 municípios; confira previsão

Ceará registra chuva em 35 municípios; confira previsãoCeará tem 35 municípios com registro de chuvas nas últimas 24 horas; Cariús lidera acumulado com 45 mm
Ceará tem 35 municípios com registro de chuvas das 7 horas de quinta-feira, 15, às 7 horas desta sexta, 16. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
Cariri e Maciço de Baturité concentram as principiais precipitações.
Cariús registrou o maior índice, com 45 milímetros (mm).
Segundo dados da Funceme, as demais localidades foram Várzea Alegre (44 mm), Baturité (31, 6 mm), Lavras da Mangabeira (27 mm), Granjeiro (27 mm), Aurora (26 mm), Barro (20, 8 mm) e Guaramiranga (20, 8 mm).
Fortaleza marcou 1, 8 mm no posto da Defesa Civil.
Ainda conforme a Fundação, a previsão indica predomínio de estabilidade atmosférica, com condições para chuvas isoladas e fracas associadas a efeitos locais, como a atuação do sistema de brisa, calor, umidade e a interação dos ventos com o relevo nesta sexta.
A partir deste sábado, 17, espera-se uma condição mais favorável à ocorrência de chuvas, especialmente no centro-sul e oeste do Estado, abrangendo macrorregiões como Cariri, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba.
Essas chuvas estão associadas à formação de um cavado em superfície no leste da Região Nordeste do Brasil, que deverá favorecer áreas de instabilidade atmosférica durante o fim de semana sobre o interior do Nordeste.
Em relação às temperaturas, os valores máximos previstos variam entre 35°C e 38°C nas macrorregiões da Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e Litoral Norte. Nas demais regiões, as máximas devem ficar entre 30°C e 34°C.
A umidade relativa do ar deverá apresentar valores mínimos superiores a 30%, com a faixa litorânea registrando índices acima de 45%.
Quanto aos ventos, a direção predominante será de Leste, podendo variar de Sudeste a Nordeste. As velocidades máximas podem atingir entre 40 e 50 km/h em todas as macrorregiões, com destaque para áreas de serra.
Região Metropolitana de Fortaleza (RMF): alta possibilidade de chuva, com temperaturas até 35°C
Até sábado, 17, há alta possibilidade de chuvas fracas, isoladas, passageiras e de curta duração na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
Nos demais períodos, o predomínio será de estabilidade.
As temperaturas em Fortaleza devem variar entre 25°C e 33°C, enquanto na RMF os valores devem oscilar entre 22°C e 35°C. Além disso, a umidade relativa do ar permanecerá acima de 45%. Já os ventos terão direção predominante de Leste, variando para Sudeste, com velocidades máximas em torno de 50 km/h.
Veja a seguir previsão do tempo detalhada para os próximos dias no Ceará
- Sexta-feira, 16
- Madrugada: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuvas isoladas nas macrorregiões do Cariri, Sertão Central e Inhamuns, Maciço de Baturité e Litoral de Fortaleza;
- Manhã: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuvas isoladas nas macrorregiões do Sertão Central e Inhamuns, Maciço de Baturité e Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém;
- Tarde: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com baixa possibilidade de chuva isolada na Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba, Maciço de Baturité e Litoral Norte;
- Noite: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com baixa possibilidade de chuva isolada na Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e Cariri.
- Sábado, 17
- Madrugada: céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, do Litoral do Pecém e no Litoral Norte, e alta possibilidade de chuva isolada no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns;
- Manhã: céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva isolada nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte e Maciço de Baturité;
- Tarde: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva na Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e Cariri;
- Noite: céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuvas esparsas e trovoadas isoladas no Cariri, Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba, e alta possibilidade de chuvas isoladas na Jaguaribana e no Litoral Norte.
- Domingo, 18
- Madrugada e manhã: céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuvas esparsas e trovoadas isoladas no Cariri, Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba, e alta possibilidade de chuvas isoladas nas demais macrorregiões;
- Tarde: céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens com baixa possibilidade de chuvas isoladas na Jaguaribana, Cariri, Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e Litoral Norte;
- Noite: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva isolada no Cariri, Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e Ibiapaba, e baixa possibilidade para as demais macrorregiões.
Dez maiores chuvas por posto do dia
- Cariús (Posto: ANGICO): 45 mm;
- Várzea Alegre (Posto: VÁRZEA ALEGRE): 44 mm;
- Baturité (Posto: HOTEL VALE DAS NUVENS): 31, 6 mm;
- Lavras Da Mangabeira (Posto: MANGABEIRA): 27 mm;
- Granjeiro (Posto: NOVO GRANGEIRO): 27 mm;
- Aurora (Posto: AURORA): 26 mm;
- Várzea Alegre (Posto: RIACHO VERDE): 25 mm;
- Cariús (Posto: SÃO SEBASTIÃO): 23 mm;
- Barro (Posto: BREJINHO): 20, 8 mm;
- Guaramiranga (Posto: GUARAMIRANGA): 20, 8 mm.