Chuva de meteoros no céu de Fortaleza? Confira fenômeno

Quadrântidas atingem pico e meteoro é visto no céu de Fortaleza / Crédito: AURÉLIO ALVES

O sábado, 3, marcou o pico da chuva de meteoros Quadrântidas, uma das mais intensas do calendário astronômico anual. O fenômeno esteve ativo nos céus do planeta e coincidiu com o registro de um meteoro visível em Fortaleza, que chamou a atenção de moradores ao iluminar o céu por alguns segundos.

Leia mais Sabia? Brasil tem maior cratera por impacto de meteoro no continente Sobre o assunto Sabia? Brasil tem maior cratera por impacto de meteoro no continente Apesar disso, especialistas explicam que a observação da chamada “chuva” foi limitada, principalmente por fatores naturais, como a forte luminosidade da Lua. Meteoro foi visto em Fortaleza Na noite de sábado, 3, moradores de diferentes regiões de Fortaleza relataram ter visto um clarão atravessando o céu. O fenômeno, rápido e intenso, tem características compatíveis com um tipo de meteoro maior e mais luminoso, que pode ser visto mesmo em áreas urbanas e sob condições desfavoráveis de observação.

O registro ocorreu justamente durante o período de maior atividade das Quadrântidas, o que torna o evento compatível com o calendário astronômico, embora não represente uma observação contínua da chuva de meteoros. Pico das Quadrântidas ocorreu no sábado A chuva de meteoros Quadrântidas atinge seu pico entre a noite de 3 de janeiro e a madrugada do dia 4. Em condições ideais, o fenômeno pode produzir até 80 meteoros por hora, sendo considerado um dos mais intensos do ano. Em 2026, no entanto, a observação foi prejudicada pela presença da Lua Cheia, que deixou o céu mais claro e dificultou a visualização dos meteoros menores.