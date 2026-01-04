Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chuva de meteoros no céu de Fortaleza? Confira fenômeno

Chuva de meteoros no céu de Fortaleza? Confira fenômeno

A passagem dos astros coincidiu com o pico das Quadrântidas, mas a forte luminosidade da Lua limitou a observação do espetáculo astronômico
Autor Luciana Cartaxo
Autor
Luciana Cartaxo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O sábado, 3, marcou o pico da chuva de meteoros Quadrântidas, uma das mais intensas do calendário astronômico anual.

O fenômeno esteve ativo nos céus do planeta e coincidiu com o registro de um meteoro visível em Fortaleza, que chamou a atenção de moradores ao iluminar o céu por alguns segundos.

 

Leia mais

Apesar disso, especialistas explicam que a observação da chamada “chuva” foi limitada, principalmente por fatores naturais, como a forte luminosidade da Lua.

Meteoro foi visto em Fortaleza

Na noite de sábado, 3, moradores de diferentes regiões de Fortaleza relataram ter visto um clarão atravessando o céu.

O fenômeno, rápido e intenso, tem características compatíveis com um tipo de meteoro maior e mais luminoso, que pode ser visto mesmo em áreas urbanas e sob condições desfavoráveis de observação.

O registro ocorreu justamente durante o período de maior atividade das Quadrântidas, o que torna o evento compatível com o calendário astronômico, embora não represente uma observação contínua da chuva de meteoros.

Pico das Quadrântidas ocorreu no sábado

A chuva de meteoros Quadrântidas atinge seu pico entre a noite de 3 de janeiro e a madrugada do dia 4. Em condições ideais, o fenômeno pode produzir até 80 meteoros por hora, sendo considerado um dos mais intensos do ano.

Em 2026, no entanto, a observação foi prejudicada pela presença da Lua Cheia, que deixou o céu mais claro e dificultou a visualização dos meteoros menores.

 

Leia mais

Com isso, a expectativa realista foi de cerca de 10 meteoros por hora, visíveis principalmente em locais escuros e afastados da iluminação urbana.

Mesmo com a interferência do luar, meteoros mais brilhantes, como bolas de fogo, puderam ser observados pontualmente, como ocorreu na Capital cearense.

Próximas chuvas de meteoros em 2026

Para quem não conseguiu observar o fenômeno neste fim de semana, o ano de 2026 ainda reserva outras chuvas de meteoros com potencial de visibilidade no Brasil:

Líridas - pico entre 21 e 22 de abril
Eta Aquáridas - pico entre 5 e 6 de maio
Delta Aquáridas do Sul - pico entre 30 e 31 de julho
Perseidas - pico entre 12 e 13 de agosto
Oriônidas - pico entre 21 e 22 de outubro
Geminídeas - pico entre 13 e 14 de dezembro

A recomendação para observação segue a mesma: buscar locais com pouca poluição luminosa, observar o céu durante a madrugada e ter paciência.

As chuvas de meteoros são fenômenos naturais visíveis a olho nu e não exigem equipamentos especiais.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar